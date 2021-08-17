الثلاثاء 17 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استمرار تراجع الأسهم اليابانية مع تصاعد المخاوف من الوباء

الأسهم اليابانية
الأسهم اليابانية

واصلت الأسهم اليابانية تراجعها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وتخلت عن مكاسبها الصباحية، في أعقاب تراجعها الكبير أمس، في ظل تجدد المخاوف من جائحة كورونا، واحتمال تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد.
وكانت أسهم شركة الإلكترونيات والاتصالات الأكبر تراجعًا على مؤشر توبكس الأوسع نطاقا، والذي تراجع بنسبة 0.5%. في حين ارتفعت أسهم شركات الأدوية والغذاء.
وكان سهما سوفت بنك وإم3 الأكثر مساهمة في تراجع مؤشر نيكي 225 القياسي الصناعي  والذي تراجع بنسبة 0.4%.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ريوتا أوتسوكا، المحلل الاقتصادي في شركة تويو سيكيوريتز، القول إن "الحذر مطلوب بالنسبة لموقف حالة الطوارئ في اليابان، دفعت السوق بالفعل ثمن التمديد المحتمل  لفترة من الوقت  واحتمالات توسيع نطاقها إلى مناطق أخرى  وهو ما يمكن أن يكون سببا لبعض عمليات البيع المضاربة".
وكانت البورصات الأسيوية سجلت تراجعا بشكل عام اليوم الثلاثاء  حيث قادت بورصات الصين وهونج كونج التراجع بعد كشف السلطات الصينية عن مسودة قواعد جديدة لحظر المنافسة غير العادلة بين مشغلي منصات الإنترنت في الصين.

وفي وقت سابق، تراجعت الأسهم اليابانية، اليوم الإثنين، بسبب المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي جراء السلالة المتحورة "دلتا" شديدة العدوى من فيروس كورونا، التي أثرت على معنويات المستثمرين، في حين انخفضت أسهم شركتي تويوتا موتورز وسوني جروب ذات الثقل على المؤشر بسبب قوة الين.
وتراجع المؤشر نيكي 1.62 بالمئة ليغلق عند 27523.19 نقطة، في أكبر انخفاض له منذ 30 يوليو ، بينما نزل المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 1.61 بالمئة إلى 1924.98 نقطة في أكبر تراجع له منذ 21 يونيو.
وقال نوريهيرو فوجيتو كبير محللي الاستثمار لدى ميتسوبيشي يو.إف جي. مورجان ستانلي سيكوريتيز "لا تزال اليابان متأخرة مقارنة بالولايات المتحدة وأوروبا في اتخاذ إجراءات لمكافحة كوفيد-19، بما في ذلك التلقيح، قد يؤدي ذلك إلى تراجع الاقتصاد".
وأضاف “وأشارت النتائج الأسوأ من المتوقع لمسح المستهلكين الذي أجرته جامعة ميشيجان إلى تأثير المتحور “دلتا” في الولايات المتحدة والذي أضعف الدولار".

وأظهر المسح الذي نُشر الأسبوع الماضي، تراجع معنويات المستهلكين إلى أدنى مستوى منذ 2011، وسط تسارع في حالات الإصابة بالسلالة "دلتا".
 

طوكيو الأسهم اليابانية اليابان جائحة كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.. ورابط الدستور للنتيجة برقم الجلوس

مفاجأة فى صورة «نيللى كريم مع ولادها» فى حفل زفافها

نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على عدد الأوائل والشعب

نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس Link سريع

تفاصيل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 أغسطس

قرار عاجل من وزير التعليم عقب تسريب نتيجة الثانوية لأبناء النواب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

محمد بك الألفى.. بنى القصر.. وسكنه غيره

القس. رفعت فكرى

العَلمانية والدين

جمال-أسعد

المواطنة والوصاية الدينية

لواء. محسن الفحام

ما بين التنظير والواقع

منى رجب

مشاكل التعليم بين الحكومى والخاص

ماجد حبته

عملية تجميل!

مؤمن المحمدي

الخبرة والعلم

محمد محمود عمارة

آيات الرحمن فى جهاد الأفغان

صور

ختام حفل كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بالقلعة

حفل فرقة وسط البلد بمهرجان القلعة

افتتاح محكي القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

أشتية يطالب بحماية دولية للفلسطينيين من سياسات التطهير العرقي

الخارجية الفلسطينية: إقامة بؤرة استيطانية جنوب الخليل دليل على فشل مجلس الأمن

حريق غابات بالقرب من القدس لا يزال خارج نطاق السيطرة