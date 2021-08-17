مصرع عامل وإصابة آخرين بسبب خلافات على أرض زراعية بسوهاج

لقى عامل مصرعه، بينما أصيب 3 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم، وذلك إثر وقوع مشاجرة وإطلاق عيار نارى ومتوفي ومصابين بناحية دائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، بسبب خلافات سابقة على الأرض الزراعية بدائرة المركز، وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة، وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة بعد السيطرة عليها بمعرفة الأجهزة الأمنية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد بوقوع مشاجرة، وتمت السيطرة عليها وضبط المشاركين فيها، ونقل المصابين للمستشفى للعلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز المنشاه أن المشاجرة بين طرفين بسبب خلافات سابقة على أرض زراعية نتج عنها مصرع عقب إصابته بطلق ناري فتحتي دخول وخروج أعلى الركبة اليمنى وجرح رضي بفروة الرأس" وتم نقله لمشرحة المستشفي المركزي وإصابة عاملين أحدهما "كدمات متفرقة بالجسم" وأخر "بجرح بالرأس" نجلي عم المتوفى.

وبين طرف ثان مزارع مصاباً "جرح رضي بفروة الرأس" وتم نقله لمستشفي سوهاج العام الطرفان أبناء عمومة يقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني فرد روسي محلي الصنع المستخدم في الواقعة وبحوزة الثاني من الطرف الأول بندقية خرطوش تبادلوا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها واتهم الثاني من الطرف الأول الأول من الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه وفاة المذكور بسبب خلافات علي ملكية قطعة أرض زراعية بذات الناحية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.