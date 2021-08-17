موديرنا توسع شحناتها من لقاح كورونا إلى كوريا الجنوبية

أخطرت شركة الأدوية الأمريكية موديرنا كوريا الجنوبية بأنها ستوسع شحناتها من لقاح كوفيد-19، إلى البلاد في أغسطس وسبتمبر، بعد نقص الشحنات بشكل حاد، حسبما ذكرت حكومة سيول يوم الثلاثاء.

جاء الإخطار خلال زيارة وفد من الحكومة الكورية الجنوبية لمقر شركة موديرنا بالولايات المتحدة.

وكانت موديرنا قد أبلغت في وقت سابق سيئول بأنها تخطط لتزويدها بأقل من نصف 8.5 مليون جرعة من اللقاح متفق عليها في أغسطس.

وقال الوفد إن شركة الأدوية العملاقة قالت أيضًا إنها ستبذل قصارى جهدها لدفع تسليم اللقاح المقرر في سبتمبر. وأضاف أن موديرنا قالت إنها ستحدد كمية اللقاح وجدول تسليمه بالضبط بحلول نهاية هذا الأسبوع.

تهدف كوريا إلى تلقيح 36 مليون شخص، أو 70% من سكانها البالغ عددهم 52 مليون نسمة بالجرعة الأولى، حتى سبتمبر، بهدف تحقيق مناعة القطيع بحلول نوفمبر.

ولكن التأخير في إمدادات اللقاح يثير مخاوف من أن خطة التطعيم في البلاد لشهري أغسطس وسبتمبر قد تتعطل وسط تصاعد حالات الإصابة بالفيروس في الآونة الأخيرة.

وقد أجبر انقطاع إمدادات لقاح موديرنا السلطات المحلية على التحول إلى لقاح فايزر الأمريكي لبعض الفئات العمرية.



ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.