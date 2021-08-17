البنتاجون: لم نشنّ غارات جوية فى أفغانستان خلال اليوم الأخير

أكد البنتاجون أنه لم ينفذ أي غارات جوية في أفغانستان خلال اليوم الأخير، لكنه قد يفعل ذلك في حال الضرورة.

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية قال الجنرال هانك تايلور خلال مؤتمر صحفي: "خلال اليوم الأخير لم نشن غارات جوية... ولكن لدينا القدرة لتسديد الضربات في حال الضرورة".

بدوره، أشار المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إلى أن تنفيذ مثل هذه العمليات سيكون أكثر تعقيدا بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، لكن الطيران الأمريكي قادر على توجيه الضربات دون وجود قواعد عسكرية للقوات الأمريكية في أفغانستان.

وأضاف أن الولايات المتحدة تمتلك الآن آلية فعالة أكثر لجمع المعلومات الاستطلاعية مقارنة بعام 2001، عند إطلاق عمليتها العسكرية في أفغانستان.

وعن عمليات الإجلاء من أفغانستان، أكد كيربي أن الولايات المتحدة تسعى لإجلاء 5 آلاف شخص يوميا من مطار كابل، مشيرا إلى أنه لهذا الغرض يجب استخدام الطائرات المدنية إضافة لطائرات الشحن العسكرية.

ونقلت "رويترز" في وقت سابق، عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابل بأفغانستان.

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، وغالبية الموظفين على استعداد للمغادرة.. والسفارة مستمرة في العمل".

وكان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين، أمس الأحد، وسط استمرار التقدم الخاطف لقوات حركة "طالبان" والذي أوصلهم إلى أبواب كابل خلال أيام معدودة.

وفي سياق متصل، نقلت "رويترز" عن مسؤولين أفغان أن طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال صباح الأحد، وأمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

وقال مسؤول أفغاني مقيم في جلال أباد: "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد لأن الحاكم استسلم لطالبان.. السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

كما أكد مسؤول أمني غربي سقوط المدينة، وهي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة كابول.