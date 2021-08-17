الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين: عجز الموازنة يتراجع 35% خلال النصف الأول من 2021

وزارة المالية البحرينية
وزارة المالية البحرينية

أعلنت وزارة المالية البحرينية، أن عجز موازنة الحكومة بلغ 520 مليون دينار (1.38 مليار دولار) في النصف الأول من 2021 بانخفاض 35%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأضافت الوزارة، أن الإيرادات بلغت 1.119 مليار دينار (2.97 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2021 بارتفاع 23% عن نفس الفترة من العام الماضي مع زيادة العائدات النفطية 33% بسبب ارتفاع أسعار النفط، بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 4%، حسبما أفادت وكالة أنباء " بترا". 

وبلغ إجمالي الإنفاق العام 1.639 مليار دينار في النصف الأول، في انخفاض بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020.

ووفقًا لوزارة المالية، فقد أظهرت النتائج كذلك انخفاض المصروفات المتكررة بواقع 2% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2020.

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة البحرينية 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة المضية، منها 47 حالة لعمالة وافدة، و68 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و24 حالة قادمة من الخارج.

وذكرت الصحة البحرينية - وفقًا لبيان أوردته صحيفة البلاد البحرينية - أنه لا وفيات جراء الإصابة بالفيروس اليوم؛ لتستقر الحصيلة الإجمالية للوفيات عند 1384، كما تعافت 100 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 268 ألفًا و90 حالة، والعدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 270 ألفًا و590 إصابة.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

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