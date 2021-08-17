الثلاثاء 17 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منظمة معاهدة الأمن الجماعى: لا حاجة للاشتراك لحماية الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان

الأمين العام لمنظمة
الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس

قال الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس إن الوضع على الحدود بين طاجيكستان و أفغانستان تحت السيطرة تماما ولا داعي لاستخدام آليات منظمة معاهدة الأمن الجماعي.


وأشار زاس - في تصريحات لوكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية - إلى أن الهجوم السريع لطالبان وسيطرتها على معظم أنحاء أفغانستان بما في ذلك حدود الدولة والعاصمة كابول و كذلك التغيير الفعلي للسلطة في البلاد يؤثر بشكل كبير على الوضع في منطقة آسيا الوسطى و يسبب قلقا عميقا.


وتراقب منظمة معاهدة الأمن الجماعي عن كثب التطورات على الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان، وأوضح زاس أن الهدف الأساسي للمنظمة في الظروف الحالية هو ضمان أمن الدول الأعضاء في المنظمة وفي الوقت نفسه لا تزال الأولوية تعطى للآليات السياسية والدبلوماسية.


وذكر رئيس المنظمة أنه "إذا تفاقم الوضع بشكل يهدد أمن طاجيكستان فإن منظمة معاهدة الأمن الجماعي ستستخدم جميع الأدوات الجماعية المنصوص عليها في وثائقها القانونية لمساعدة الحليف".


وأبلغ رئيس منظمة معاهدة الأمن الجماعي أنه أجرى محادثة هاتفية اليوم مع وزير دفاع طاجيكستان شيرالي ميرزو ووزير مجلس الأمن نصر الله محمود زودا، وقال "في الوقت الحالي تسيطر قوات الأمن في طاجيكستان بشكل كامل على الوضع على الحدود و لا داعي لاستخدام آليات منظمة معاهدة الأمن الجماعي".


وفقا للأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، بدأت القوات الجماعية للمنظمة في الاستعداد للمناورات التي ستجرى بالقرب من الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان في الأشهر المقبلة، وقال "ليس هناك شكا في أن الوضع حول أفغانستان سيكون أحد القضايا الرئيسية على جدول الأعمال في الدورة المقبلة لمجلس الأمن الجماعي للمنظمة المقرر عقدها في عاصمة طاجيكستان دوشانبي في منتصف سبتمبر".

حماية أمن قانون أفغانستان طالبان هجوم الدولة روسي منظمة العاصمة الوسط السياسية منظمة معاهدة الأمن الجماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.. ورابط الدستور للنتيجة برقم الجلوس

قرار عاجل من وزير التعليم عقب تسريب نتيجة الثانوية لأبناء النواب

مفاجأة فى صورة «نيللى كريم مع ولادها» فى حفل زفافها

نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على عدد الأوائل والشعب

قرارات جديدة بشأن عودة الطيران بين مصر والسعودية

نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

محمد بك الألفى.. بنى القصر.. وسكنه غيره

القس. رفعت فكرى

العَلمانية والدين

جمال-أسعد

المواطنة والوصاية الدينية

لواء. محسن الفحام

ما بين التنظير والواقع

منى رجب

مشاكل التعليم بين الحكومى والخاص

ماجد حبته

عملية تجميل!

مؤمن المحمدي

الخبرة والعلم

محمد محمود عمارة

آيات الرحمن فى جهاد الأفغان

صور

ختام حفل كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بالقلعة

حفل فرقة وسط البلد بمهرجان القلعة

افتتاح محكي القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

أشتية يطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من سياسات القتل والتطهير العرقي

الخارجية الفلسطينية: إقامة بؤرة استيطانية جنوب الخليل دليل على فشل مجلس الأمن

حريق غابات بالقرب من القدس لا يزال خارج نطاق السيطرة