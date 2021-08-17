استوحى إطلالتك الصيفية من دولاب الفنانة مايان السيد

تتألق عادة الفنانة الشابة مايان السيد، بأزياء ناعمة، فاتحة مبهجة، خلال هذا الموسم الصيفي، ففي رحلات عطلتها الصيفية، نسقت مايان السيد إطلالات مثالية على البحر، ولهذا نستعرض فى السطور التالية، كيف يمكنك أن تستوحي إطلالتك من دولاب مايان السيد.

الفنانة مايان السيد

الفستات الأبيض

أطلت مايان السيد، بفستان أبيض يبرز جمالها، وهي على شاطئ البحر، تميز بأكمامه المنفوخه والقصيرة، ونسقت معه مجموعة من الإكسسوارات الرقيقة، وجعلت شعرها بستايل الكيرلي الذي تظهر به بشكل مثالي، نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، مما حازت على إعجاب الآلاف من المتابعين.



الفنانة مايان السيد

التوب كروب مع الشروال

تألقت مايان، بإطلالة مفعمة بالحيوية، أمام أحد جبال لبنان، حيث ارتدت توب باللون الروز المبهج، وبنطال بستايل الشروال، ذو فتحات جانبية، ونسقت مع إطلالتها كوتشي أبيض ليناسب إطلالتها، وجعلت شعرها بستايل الشعر "الكيرلي" في الكثير من إطلالتها، فهي لا تتخلى عن هذه الإطلالة، خاصة في رحلاتها هذا الصيف.

الفنانة مايان السيد

تي شيرت مع شورت



ومن أجمل إطلالتها أيضًا، حينما نسقت مايان، إطلالة كاجول أنيقة، مرتدية تى-شيرت سماوي اللون، ومعه شورت باللون البرتقالي، وفي أرجلها نسفت معه الكوتشي الأبيض في إطلالة مريحة في السفر.

الفنانة مايان السيد

بلوزة مع بنطال جينز

كما اختارت مايان، في وقت سابق، الظهور بتي شيرت ناعم، لونه أخضر فاتح، مع بنطال جينز، وصففت شعرها بستايل الشعر الكيرلي التى تحبها، ولم تتكلف في وضع المكياج.

من هي مايان السيد؟

مايان السيد، هي نجمة شابة شاركت مؤخرًا في عدد من المسلسلات والأعمال الدرامية، منها موسم رمضان الماضي، حيث جسدت دور شقيقة منى زكي في مسلسل "لعبة نيوتن"، وأيضًا شاركت في مسلسل "هجمة مرتدة"، بدور شقيقة أحمد عز، كما شاركت في مسلسل "حرب أهلية" مع النجمين يسرا وباسل الخياط وغيرهما.