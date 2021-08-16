الإثنين 16 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تنشيط السياحة»: حملات دعائية على فيسبوك لحث المصريين على زيارة المقاصد المختلفة

السياحة تروج للمقاصد
السياحة تروج للمقاصد السياحية

قامت وزارة السياحة والآثار بتمويل عدد من الفيديوهات الدعائية للمقاصد السياحية المختلفة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وتصل مدة الفيديو الواحد لنحو 6 ثوان، وتسلط الضوء على أهم المميزات التى تجمعها كل مدينة سواء الإسكندرية بشاطئها الجذاب وصيد الأسماك ومدن البحر الأحمر الغردقة وشرم الشيخ برحلات الغطس والحياة الموجودة تحت الماء ورحلات السفاري.

وقال أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن الهدف من وراء هذه الإعلانات هو حث المصريين وتشجيعهم على السفر إلى المقاصد السياحية المختلفة، موضحا أن السياحة الداخلية التى تعنى الحركة السياحية للمواطنين لا يمكن الاستغناء عنها وقد تم اختيار فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر عدد من المشاهدين المصريين.

وأضاف "يوسف" لـ"الدستور"، أن حركة السياحة الداخلية شهدت زيادة على المنتجعات السياحية بكافة المقاصد خلال الفترة الماضية وحققت رواجا في نسب إشغالات الفنادق كما أن وزارة الطيران المدنى قد ساعدت فى تنشيط حركة السياحة الداخلية من خلال وضع أسعار تشجيعية للسفر عبر مطارات المقاصد السياحية. 

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار قد أطلقت في ديسمبر الماضي مبادرة "اعرف بلدك" لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعى السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع، وقد قامت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، فى إطار المبادرة بتنظيم عدد من الرحلات التوعوية لعدد من طلاب المدارس والجامعات والأطقم الطبية إلى محافظات كل من أسوان والفيوم والقاهرة وبورسعيد والإسكندرية، إضافة إلى إقامة أنشطة سياحية وأثرية وبرامج توعوية لرفع الوعى السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع من الشباب، وكبار السن، وطلاب المدارس والجامعات، وذوى الاحتياجات الخاصة، كما أن الوزارة تضع من ضمن أولوياتها المساهمة في نشر التوعية السياحية والأثرية بين طلاب المدارس.

وزارة السياحة والآثار هيئة تنشيط السياحة التواصل الاجتماعي الفيس بوك المقاصد السياحية تنشيط السياحة الداخلية

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وائل لطفي

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