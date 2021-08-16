تعرف على أسباب وأعراض الإصابة بالإجهاد الحراري

تشهد البلاد موجة شديدة من الحرارة، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على الكثير من العمال في الشوارع مثل عمال النظافة والبنائين، فمن المحتمل أن يصابوا بما يسمى بـ"الإجهاد الحراري".

ووفقًا لما ذكره موقع " healthy builderz" الطبي فالإجهاد الحراري هو عبارة عن تسرع في عضلة القلب، فهو مصطلح يستخدمه أطباء القلب للإشارة إلى معدل ضربات القلب السريع.

ويعاني المصابين من عدم انتظام دقات القلب إذا كان قلبك ينبض أكثر من 100 مرة في الدقيقة - 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة، وفقًا للسلطات الصحية فهو أمر طبيعي.

أسباب الإصابة بالإجهاد الحراري:

ومن الطبيعي تمامًا أن ينبض قلبك بمعدل أسرع في كل مرة تشعر فيها بالقلق أو الإثارة، فمن المحتمل أن يحدث الإجهاد الحراري عندما تكون متوترًا أو متعبًا.

وينتشر الإجهاد الحراري بين الأشخاص خاصة بفصل الصيف ويشتد أيام الطقس شديد الحرارة، حيث يعتبر السائقين وعمال النظافة الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.

خاصة إذا كنت تعاني من القلق، يمكن أن يجعلك تسرع القلب تشعر بمزيد من القلق، حيث يمكن أن تكون مشكلة دائمة لأن القلق يمكن أن يتسبب في تسارع معدل ضربات القلب ويمكن أن يسبب معدل ضربات القلب السريع.

نظرًا لحقيقة أنه يمكن أن يكون معدل ضربات القلب سريعًا أمرًا مزعجًا، فإن الناس يبحثون باستمرار عن طرق للتعامل معه في المنزل.

الأعراض الأكثر شيوعًا للإجهاد الحراري:

قد تنشأ علامات الإجهاد الحراري، وأعراضه فجأة أو تتطور بمرور الوقت، خاصةً على مدار فترة طويلة من التعرض للإجهاد او الحرارة المباشرة.

تتضمن علامات الإجهاد الحراري، بشرة باردة ورطبة، مع نتوءات تشبه جلد الأوز عند التعرض للحرارة، التعرق الشديد، الإعياء، الإرهاق، الضعف العام وسرعة النبض، انخفاض ضغط الدم عند الوقوف، بالإضافة إلى تشنجات في العضلات والشعور بالصداع.