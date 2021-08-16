الإثنين 16 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

تعرف على أسباب وأعراض الإصابة بالإجهاد الحراري

الإجهاد الحراري
الإجهاد الحراري

تشهد البلاد موجة شديدة من الحرارة، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على الكثير من العمال في الشوارع مثل عمال النظافة والبنائين، فمن المحتمل أن يصابوا بما يسمى بـ"الإجهاد الحراري".

ووفقًا لما ذكره موقع " healthy builderz" الطبي فالإجهاد الحراري هو عبارة عن تسرع في عضلة  القلب، فهو مصطلح يستخدمه أطباء القلب للإشارة إلى معدل ضربات القلب السريع.

ويعاني المصابين من عدم انتظام دقات القلب إذا كان قلبك ينبض أكثر من 100 مرة في الدقيقة - 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة، وفقًا للسلطات الصحية فهو أمر طبيعي.

أسباب الإصابة بالإجهاد الحراري:

ومن الطبيعي تمامًا أن ينبض قلبك بمعدل أسرع في كل مرة تشعر فيها بالقلق أو الإثارة، فمن المحتمل أن يحدث الإجهاد الحراري عندما تكون متوترًا أو متعبًا.

وينتشر الإجهاد الحراري بين الأشخاص خاصة بفصل الصيف ويشتد أيام الطقس شديد الحرارة، حيث يعتبر السائقين وعمال النظافة الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.

خاصة إذا كنت تعاني من القلق، يمكن أن يجعلك تسرع القلب تشعر بمزيد من القلق، حيث يمكن أن تكون مشكلة دائمة لأن القلق يمكن أن يتسبب في تسارع معدل ضربات القلب ويمكن أن يسبب معدل ضربات القلب السريع.

نظرًا لحقيقة أنه يمكن أن يكون معدل ضربات القلب سريعًا أمرًا مزعجًا، فإن الناس يبحثون باستمرار عن طرق للتعامل معه في المنزل.

الأعراض الأكثر شيوعًا للإجهاد الحراري:

قد تنشأ علامات الإجهاد الحراري، وأعراضه فجأة أو تتطور بمرور الوقت، خاصةً على مدار فترة طويلة من التعرض للإجهاد او الحرارة المباشرة.

تتضمن علامات الإجهاد الحراري، بشرة باردة ورطبة، مع نتوءات تشبه جلد الأوز عند التعرض للحرارة، التعرق الشديد، الإعياء، الإرهاق، الضعف العام وسرعة النبض، انخفاض ضغط الدم عند الوقوف، بالإضافة إلى تشنجات في العضلات والشعور بالصداع.

ضغط الدم عمال النظافة طقس شديد الحرارة الإجهاد الحراري عضلة القلب أطباء القلب

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.. ورابط الدستور للنتيجة برقم الجلوس

مفاجأة فى صورة «نيللى كريم مع ولادها» فى حفل زفافها

نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على عدد الأوائل والشعب

11 مصابا بانقلاب ميكروباص في البحيرة

نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

قبل إعلانها.. ننشر رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوى لعام 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

محمد بك الألفى.. بنى القصر.. وسكنه غيره

القس. رفعت فكرى

العَلمانية والدين

جمال-أسعد

المواطنة والوصاية الدينية

لواء. محسن الفحام

ما بين التنظير والواقع

منى رجب

مشاكل التعليم بين الحكومى والخاص

ماجد حبته

عملية تجميل!

مؤمن المحمدي

الخبرة والعلم

محمد محمود عمارة

آيات الرحمن فى جهاد الأفغان

صور

افتتاح محكي القلعة

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

أشتية يطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من سياسات القتل والتطهير العرقي

الخارجية الفلسطينية: إقامة بؤرة استيطانية جنوب الخليل دليل على فشل مجلس الأمن

حريق غابات بالقرب من القدس لا يزال خارج نطاق السيطرة