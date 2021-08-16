«المستثمرين»: التسويق الإلكترونى حقق أرباحًا كبيرة خلال جائحة كورونا

أكد أسامة حفيلة، النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط، أن قطاع التجارة والتسويق الإلكتروني حقق أرباحًا كبيرة على مستوى العالم خلال جائحة كورونا.

أضاف حفيلة، لـ"الدستور"، أن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين يولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق العمل بنظام التسويق الإلكتروني للعمل على زيادة حجم المبيعات المحلية والخارجية أيضًا لتسويق منتجات المصانع.

تابع حفيلة النائب الأول لرئيس الإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط، أن جمعيات اتحاد المستثمرين بالمحافظات أطلقوا بالفعل "منصة بوابة المصانع المصرية"، مؤكدًا أن تلك المنصة تتيح كافة المعلومات حول المصانع التابعة لجمعيات المستثمرين والتى تشمل قرابة 60% من إجمالى المصانع المصرية.

وأشار رئيس جمعية مستثمري دمياط، إلى أن إطلاق المنصة تأتى تزامناً مع حالة النمو الذى تشهده قكاع التجارة الإلكترنية عالميًا خلال الأونة الأخيرة والمعطيات التى فرضتها تداعيات أزمة تفشى فيروس كورونا، حيث كان علينا مواكبة هذا التطور الهائل فى تنامى التسويق الأونلاين وإطلاق هذا المشروع المهم، مشيرًا إلى أن حجم التجارة الإلكترونية فى مصر يتراوح بين 10 و 15% حاليًا، متوقعا بأن تزداد خلال الفترة المقبلة.

أشار تقرير صادر عن سيلزفورس ان موقع التسوق الإلكتروني سجلت ارتفاعًا قياسيًا في الأرباح بلغ 127% خلال 2020، كما تم تقدير عدد المتسوقين الرقمين بأكثر من مليارين حول العالم اي اكثر من 26.6% من سكان العالم، وهناك استعداد في أسواق التجارة الإلكترونية لتحقيق قفزة قوية في حجم التعاملات على الصعيد العالمي حتى تصل إلى 5.8 تريليون دولار بحلول عام 2024.