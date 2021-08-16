بسبب الحريري .. فؤاد المهندس يضحك في عزاء يوسف وهبي

قدم الفنانان فؤاد المهندس وعمر الحريري الكثير من الأعمال الفنية معًا، منها الفيلم الأشهر لسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والنجم العالمي عمر الشريف نهر الحب.

وكان فؤاد المهندس دائم الضحك على بعض مواقف الحريري، إلا أن موقفًا محرجًا تعرضا له معًا جعل الفنان فؤاد المهندس يترك عزاء عميد المسرح العربي يوسف وهبي بسبب عمر الحريري.

وخلال استضافة عمر الحريري ببرنامج ساعة صفا مع الفنانة صفاء أبو السعود روى عمر الحريري تفاصيل ما حدث في عزاء يوسف وهبي قال:"أنا كنت أحب تقليد بعض الفنانين لكنها لم تكن هواية، الراحل أحمد زكي كانت لديه هواية تقليد الفنانين لكنني بحكم احتكاكي في بعض الأعمال بالنجوم الكبار الراحلين يوسف وهبي وحسين رياض كان صوتهم في أذني، وكنت أحب جدًا تقليد الراحل يوسف وهبي، وفي احد المرات كنت في برنامج تلفزيوني وطلب مني تقليد يوسف وهبي ففعلت ذلك، وبعد فترة شاهدني الفنان الكبير فؤاد المهندس وانا اقلده فظل يضحك، وعقب وفاة الفنان الكبير ذهبنا جميًا لتأدية واجب العزاء، وبمجرد دخولي للعزاء شاهدني فؤاد المهندس فظل يضحك ثم ترك العزاء وخرج لكي يقف في خارج السرادق، وبعدما خرجت وراءه استفسر عما حدث قال لي لم استطع ان اتمالك نفسي من الضحك فقد شاهدتك منذ أيام تقلده، وبمجرد دخولك تذكرت الموقف فضحكت أنا الآخر".

لم يكن ذلك الموقف الوحيد الذي خرج عن سياقه بين النجمين الراحلين، فقد روي عمر الحريري مواقف أخري جمعت بينه وبين فؤاد المهندس جعلت من المخرج عز الدين ذوالفقار يعيد تصوير أحد المشاهد الختامية في فيلم نهر الحب عدة مرات:"كنت أضحك بمجرد رؤية فؤاد المهندس أمامي سواء في مرحلة الشباب أو بعدما كبرنا، ففي 1960، شاركت مع فؤاد المهندس وعدد من النجوم الكبار في فيلم نهر الحب، وفي نهاية الفيلم في المشاهد الختامية جمعنا موقف كان من المفترض أنه في غاية التراجيديا، وأن المهندس جاء إلى باب منزلي ليخبرني بوفاة الضابط خالد، وهو دور عمر الشريف وبمجرد أن فتحت الباب ووجدته أمامي ظللت أضحك بمجرد ما شاهدته فأعيد تمثيل المشهد أكثر من 5 مرات، رغم أنه لم يتكلم وحينما قرر المخرج عز الدين ذوالفقار التعامل بحزم مع الموقف نظرت لجهة أخرى بعيدًا عن الباب حتى أتمالك نفسي ويتم تصوير المشهد.