«الزراعة» تنظم دورة تدريبية حول تطبيق نظام الهاسب فى المنشآت الغذائية

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مركز البحوث الزراعية بتفعيل الدور التدريبي والتوعوي والإرشادي والمجتمعي لمعامل وزارة الزراعة لبناء قدرات وتنمية مهارات وتجهيز الكوادر البشرية من الطلبة وحديثي التخرج من كليات الزراعة والعلوم والطب البيطرى وتجهيزهم لمواجهة تحديات سوق العمل والمشاكل الحقلية مع الالتزام باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد 19.

يأتي ذلك بينما افتتح الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية دورتين تدريبيتين الأولى بمعمل شبين الكوم تحت عنوان ”تطبيق نظام الهاسب فى المنشآت الغذائية” والأخرى بمعمل الزقازيق تحت عنوان ”التشخيص المتقدم لأمراض الدواجن PCR” بالتعاون مع نقابة أطباء بيطريين الشرقية والتى تعقد فى الفترة من 15 الى 19 أغسطس 2021.

وقال «شاهين»، في تصريحات صحفية الأثنين، إنه استفاد من الدورتين 33 متدرباً من طلبة وخريجى كليات الزراعة والعلوم والطب البيطرى والتى تمت باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس من مركز التدريب والتعلم والأستشارات بحضور مديرى مديريات الطب البيطرى والزراعة بشبين الكوم ومقرر اللجنة العلمية والتدريب بالنقابة الفرعية بالزقازيق.

وأضاف مدير معهد صحة الحيوان أن هذه الدورات تأتي في إطار رفع كفاءة الكوادر الفنية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة بسوق العمل فضلا عن رفع كفاءة الأطباء البيطريين والمتدربين بالمنهجية والمادة العلمية المقدمة فى تلك الدورات لتجهيزهم للعمل خاصة فى مراكز تجميع الألبان أو مزارع الدواجن.

وكان قد نظم معهد بحوث الإنتاج الحيواني ممثلا في قسم بحوث تربية الأبقار دورة تدريبية تحت عنوان ”الاتجاهات الحديثة في تسمين ماشية اللحم” وذلك خلال الفترة من الأحد ٢٢ أغسطس إلى الثلاثاء ٢٦ أغسطس ٢٠٢١.