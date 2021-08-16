الإثنين 16 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الكويتية تدعو للعمل للحفاظ على أمن واستقرار أفغانستان

أفغانستان
أفغانستان

أكدت وزارة الخارجية الكويتية أنها تتابع ببالغ الاهتمام والقلق الأوضاع والتطورات الراهنة في أفغانستان، مشددة على أهمية عمل الجميع معا للحفاظ على أمن واستقرار هذا البلد وحقوق ومكتسبات شعبه.

ودعت الخارجية الكويتية - في بيان، اليوم /الاثنين/ - كافة الأطراف الأفغانية إلى ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس حقنا للدماء، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين، والخروج الآمن للدبلوماسيين والرعايا الأجانب العالقين.

وفي سياق آخر.. أهابت وزارة الخارجية الكويتية بكافة المواطنين الكويتيين عدم زيارة أفغانستان في الوقت الحالي نتيجة للأوضاع الأمنية الراهنة، داعية المواطنين الموجودين هناك لمغادرتها فورًا.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الأحد، استعدادها لتقديم المساعدة والرد على استفسارات المواطنين الكويتيين من خلال سفارتيها في أوزبكستان وباكستان.

ودخلت عناصر حركة طالبان العاصمة الأفغانية كابول، مساء اليوم الأحد.

جدير بالذكر أنه نُقل موظفو السفارة الأمريكية في كابول بشكل عاجل إلى مطار العاصمة الأفغانية، حيث تم إرسال الآلاف من القوات الأمريكية، وفق ما قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الأحد.

وحركة طالبان على وشك تحقيق انتصار ناجز في أفغانستان، وقد حاصر مقاتلوها العاصمة كابول، ما دفع الحكومة إلى إعلان استعدادها لعملية "انتقال السلطة".

وصرح بلينكن لمحطة "إيه بي سي" التليفزيونية: "ننقل الرجال والنساء من سفارتنا إلى المطار، هذا هو سبب إرسال الرئيس الأمريكي جو بايدن قوات مسلحة"، مشيرًا إلى أن الهدف من إرسال القوة العسكرية كان ضمان تنفيذ هذه العملية "بشكل آمن ومنظّم".

لكن على الرغم من الخطوة التي اتّخذت على نحو عاجل، رفض بلينكن تشبيه الوضع الراهن في كابول بسقوط سايجون عام 1975، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "حققت أهداف" الحرب في أفغانستان.

وقال بلينكن للمحطة التليفزيونية: "هذه ليست سايجون، لقد دخلنا أفغانستان قبل 20 عامًا في مهمة هدفها تصفية حسابات مع من هاجمونا في 11 سبتمبر، لقد أنجزنا هذه المهمة".

الكويت أفغانستان الخارجية الكويتية

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وائل لطفي

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