«التعاون الدولى»: قطاع الغزل والنسيج يوظف ثلث القوى العاملة فى مصر

أكدت وزارة التعاون الدولي، عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، أن القطن المصري "الذهب الأبيض" يعد أحد الألياف الأعلى جودة في العالم، مشيرة إلى أنه يلعب دورًا أساسيًا في سلسلة القيمة للصناعات النسيجية، لذلك تعمل الحكومة المصرية نحو التنمية الرشيدة لتعزيز الاستدامة والشمولية بالإضافة إلى تعزيز سلسلة قيمة القطن المصري.

وأضافت الوزارة، أن قطاع الغزل والنسيج المصري يوظف ١/٣ من القوى العاملة الصناعية في مصر، كما يمثل ٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مؤكدة أنها أطلقت مشروع القطن المصري الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي عبر منصة مبتكرون لمستقبل أفضل التابعة للوزارة.

‏ويهدف هذا المشروع إلى تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمزارعي ومعالجي القطن من خلال الترويج لإنتاج القطن العضوي، وتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ووزارة التجارة والصناعة وكيانات من القطاع الخاص للنسيج.

‏وتم بالفعل نجاح إطلاق مبادرة "القطن الأفضل" لدعم زراعة القطن المصري، كما أتاح المشروع المزيد من فرص العمل للشباب وقدم ٤٥ تدريبًا تقنيًا لـ ٢٧٨ امرأة و ٣٩ شابًا في مجال الزراعة.

جدير بالذكر أنه تم تدشين شراكة بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والأمم المتحدة في مصر، لتقديم الدعم الفني لتيسير تقديم الخدمات المالية وخدمات بناء القدرات، كما تم إعداد دراسة استقصائية وطنية حول الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في مصر بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فضلًا عن إطلاق مشروع مراكز الألبان بمحافظة الغربية الذي تنفذه منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي.

وساهمت المشروعات والشراكات المنفذة في دعم 103.5 ألف شركة ناشئة وقائمة بالفعل، وتلقى نحو 5.2 ألف مستفيد تدريبًا في مجال إدارة الأعمال، كما تم دعم 3.9 ألف مؤسسة للوصول للخدمات المالية وغير المالية والأسواق؛ وحصل 1517 من صغار مزارعي القطن على دعم ضمن مبادرة "قطن أفضل" لمساعدتهم على الوصول للأسواق؛ وتلقت الحكومة الدعم الفني لتصميم برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الإجتماعي لتخريج الفئات القادرة على العمل من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".