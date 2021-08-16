الإثنين 16 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

عصام السقا عن دوره في حكاية «بيت عز» من «إلا أنا»: «جديد عليّا»

عصام السقا
عصام السقا

أعرب الفنان عصام السقا عن بالغ سعادته لمشاركته في الموسم الثاني من مسلسل «إلا أنا»، والذي حقق نجاحاً كبيراً في موسمه الأول.

وعن مشاركته في الحكاية الأولى من الموسم الثاني في مسلسل «إلا أنا» تحت عنوان «بيت عز»، قال عصام السقا لـ«الدستور»: «كل اللي أقدر أقوله للجمهور إن شخصية هيثم التي أجسدها في المسلسل هتلاقوا فيها شخصية جديدة عليّا، وأتمنى أن تنال إعجابكم زي القصص اللي فاتت، والناس حبيتها، وربنا يكرمنا ونطلع حاجة كويسة الجمهور يفرح بيها».

وأعرب السقا عن سعادته بالتعاون مع الفنانة سهر الصايغ، معتبراً إياها «فرصة كبيرة وتعاون مثمر».

ويشارك الفنان عصام السقا في بطولة «بيت عز» أولى حكايات الموسم الثاني من مسلسل «إلا أنا»، والذي يواصل تصوير مشاهده حالياً.

ويجسِّد السقا في الأحداث شخصية «هيثم»، الذي تربطه صلة قرابة مع بطلة العمل سهر الصايغ وذلك في إطار اجتماعي كوميدي.

حكاية «بيت عز» فكرة يسري الفخراني وبطولة سهر الصايغ، عصام السقا، رشدي الشامي، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، أحمد الشامي، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي، وعدد آخر من الفنانين الشباب وإخراج أحمد يسري.
وتدور الأحداث في إطار اجتماعي خلال 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين كل أسبوع 5 حلقات.

وكان آخر أعمال عصام السقا مشاركته كضيف شرف في فيلم «مش أنا» فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن.

لمشاركته مسلسل الا انا إلا أنا الفنان عصام السقا عصام السقا

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