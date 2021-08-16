طرح أغنية «هابا» من فيلم الإنس والنمس للفنان محمد هنيدى

نشر مطرب المهرجانات محمد صلاح "أوكا" فيديو كليب جديد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو من أغنية "هابا"، من فيلم "الإنس والنمس"، والذي يقوم ببطولته محمد هنيدي ويعرض حاليًا في دور العرض السينمائي.

ويعتبر ذلك هو أول تعاون بين أوكا ومحمد هنيدي، حيث اعتاد هنيدي على تقديم الأغنيات بنفسه في أغلب أفلامه، بينما تعد الأغنية من نوع أغنيات المهرجانات التي قدمها محمد صلاح الشهير بـ "أوكا"، منذ بداية مشواره الغنائي.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "الإنس والنمس" الأفيشات الدعائية لأبطال العمل، حيث تصدر كل بطل من الأبطال أفيشا منفردا، وذلك بعدما طرحت الشركة الأفيش الرسمي مطلع شهر فبراير الماضى وتصدره كل الفنانين المشاركين في بطولة الفيلم مع إضفاء أجواء من الرعب الذى يتناسب مع طبيعة الأحداث.

"الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

وتتنافس في دور العرض السينمائي 5 أفلام، هي: "موسى"، "العارف- عودة يونس"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، و"مش أنا"، "النمس والإنس"، والذي احتل صدارة شباك التذاكر محققاً أرقاماً عالية علي الأفلام المنافسة.

وفيلم "الإنس والنمس" هو عمل كوميدى تشويقى، يجسد خلاله هنيدي دور موظف حكومي فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده، ويجسده شريف دسوقى، والتي تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع في غرام منة شلبى التي تشاركه في بطولة العمل، حتى يتزوج منها، ويعود به بعد غياب طويل.