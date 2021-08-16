محافظ بني سويف: قصور الثقافة تلعب دورًا مهمًا فى تكوين الشخصية المصرية

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، وفد الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، النائبة ميرفت ميشيل عضو مجلس النواب.

وضم الوفد: الفنان هشام عطوة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، العميد محمد رزق مديرعام الشؤون الهندسية، المهندس هاشم عبد الرحمن الإدارة الهندسية بالهيئة، والمهندس مصطفى عطية، ومن قطاع الثقافة ببني سويف: ومحمد كمال مديرعام فرع ثقافة ببني سويف، وملاك فرج مدير مكتب مدير الفرع بالمحافظة.

اجتماع محافظ بني سويف

ورحب المحافظ برئيس هيئة قصور الثقافة في أول زيارة لبني سويف بعد تكليفه برئاسة الهيئة، مقدما له التهنئة بهذه الثقة، مؤكداً على أهمية دور قصور الثقافة في تقديم الخدمات الثقافية والفنية، من خلال تقديم البرامج والأنشطة التي تستهدف تشكيل وبناء العقول، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تلعبه قصور الثقافة في تكوين الشخصية المصرية التصدي للأفكار الهدامة المتطرفة، ورفع مستوى الثقافة للمواطن المصري تجاه أنواع ومصادر الثقافة المختلفة.

وخلال اللقاء ناقش المحافظ مع رئيس الهيئة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في القطاع ضمن خطة الهيئة، فيما يتعلق بتطوير قصور وبيوت الثقافة بالمحافظة، حيث تم تنفيذ 80% من استكمال الأعمال الجاري تنفيذها في مشروع تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة ببا، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات اللازمة لتشغيل دور عرض للأفلام"سينما"بقصري ثقافة ببا وبني سويف.

وتمت مناقشة تعزيز التعاون بين المحافظة والهيئة في دعم جهود وزارة الثقافة لتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية في القرى والمناطق النائية، خاصة في قرى "حياة كريمة"، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة من عروض فنية وثقافية وندوات ولقاءات توعوية وتنظيم معارض للحرف التراثية والمشغولات اليدوية التي تشتهر بها تلك القرى في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ المبادرة الرئاسية، التي تعكس اهتمام الدولة في مجال تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

اجتماع محافظ بني سويف

كما تناول اللقاء تعزيز التعاون في مجال تفعيل دور المسارح المتنقلة في إعادة تشكيل الوعي من خلال برامج إبداعية وأنشطة ثقافية وفنية تضم كافة أشكال الفكر والفنون والثقافة من خلال نوافذ ثقافية جديدة تصل إلى كافة ربوع الجمهورية، فضلاًعن مناقشة التعاون مع الهيئة في الترويج السياحي بمنطقة واحة وهرم ميدوم،والتي استضافت مؤخراً مسرحا متنقلا تم خلالها تنفيذ وإقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية من عروض فنية ومسرحية وفقرات استعراضية وغنائية بجانب افتتاح معرض نتاج للورش الفنية والحرف الإبداعية من خامات الطبيعة والبيئة المحلية.

وتطرق اللقاء لمناقشة الإجراءات المنفذة فيما يتعلق بقصر الثقافة بشرق النيل "المركز الثقافي"، وبحث آليات ومتطلبات التعاون بين المحافظة والهيئة للدفع بهذا الملف والتنسيق فيما بينهما لتشغيل قصر الثقافة وتذليل كافة المعوقات للإسراع بدخوله الخدمة، ليكون إضافة قوية في الجانب الثقافي والتوعوى، خاصة وأن المركز يخدم قطاع كبير من سكان مديتة بني سويف الجديدة شرق النيل.

وأكد رئيس هيئة قصور الثقافة أن الزيارة تأتي في إطار حرص الهيئة لدعم جهود المحافظة التنموية ودعم المشروعات التابعة للهيئة على أرض بني سويف، لاسيما في ظل اهتمام وحرص المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ودعمه لكافة أنشطة وجهود الهيئة في الجوانب التوعوية والتنويرية وتقديم الخدمات الثقافية والفنية، ورفع الوعي الوطني وتعزيز قيم الانتماء للوطن.

اجتماع محافظ بني سويف

وأشار"عطوة" إلى أنه سيتم إعداد دراسة شاملة ووافية عن الموقف الحالي لقصر ثقافة شرق النيل تضم كافة التفاصيل الفنية والإجرائية المطلوبة والوضع الحالي للمبنى لدعم سبل التعاون في مجال الاستفادة من أصل من أصول الدولة باعتباره صرحا ومنارة ثقافية واستثماره بشكل يخدم الحركة الثقافية والفنية ويسهم في محارية الأفكار المغلوطة والهدامة ونشر المبادئ والقيم بين مختلف فئات المجتمع.