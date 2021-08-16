الإثنين 16 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الثانوية العامة
الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم.. يبحث كثير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الثانوية العامة 2021 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من خلال محرك البحث "جوجل" في تلك الساعات، ويزداد البحث تدريجيا أملا في الحصول على نتيجة الثانوية العامة في أقرب وقت.

ويتردد في أذهان المواطنين والطلاب سؤال حول موعد نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم بعد انتهاء ماراثون الامتحانات، ينتظرون النتيجة في تلك الأيام.

نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يترقب أولياء الأمور والطلاب بخوف وقلق ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 ، لكي يطمئن قلبهم على الدرجات، وتحقيق أحلامهم التي طالما انتظروها طويلا، ويبدأوا في التفكير في اختيارهم الجامعة والكلية التي سيلتحقون بها.

 

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مُتاح| الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 Thanwaya عبر الرابط الرسمي

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رابط بوابة الثانوية العامة للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021

 

ويمكن  حصول طلاب الثانوية العامة على النتيجة بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وتوفر “الدستور” إمكانية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 بسهولة ويسر وفي أسرع وقت بعد اعتمادها. 

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021


ويمكن لطلبة الثانوية العامة، أن يحصلوا على نتيجة الثانوية العامة 2021، من خلال بوابة جريدة "الدستور" من هنــــــــــــا .

 

مؤشرات النجاح في شهادة الثانوية العامة لهذا العام

يذكر أن طبقا لمصادر مسؤولة في الوزارة التربية والتعليم المصرية، فإن هناك بعض المؤشرات عن نتيجة الثانوية العامة في هذا العام 2021، تتفوق فيها الطالبات على الطلاب الثانوية العامة في الشعبتين العلمية والأدبية، وذلك أن النتيجة ستظهر في عام 2021 بصورة متنوعة، وستكون بشكل أحسن توضيحا للطلاب، ولا سيما أن طارق شوقى، وزير التعليم والتربية  والتعليم الفني، أوضح أنَّ أعمال التصحيح تتمّ طبقا لصورة إلكترونية منتظمة وأن لا يوجد أي تلاعب بنتيجة الثانوية العامة، وهناك شائعات حول من يتحدث عن التلاعب في النتائج فهو كاذب ومحتال، كما تابع أن وفق نتيجة الثانوية العامة 2021 فهي مبشرة ولا يوجد أي تخوفات من النتيجة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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