بشهادات تقدير ومكافآت مالية.. محافظ بورسعيد يكرم أوائل الدبلومات الفنية

كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الطلاب أوائل شهادة الدبلومات الفنية تقديرا لتفوقهم وحصولهم على المراكز المتقدمة على مستوى المحافظة، بحضور الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم وقيادات التعليم ، وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان المحافظة.

و قام محافظ بورسعيد بتكريم الطالبة شروق محمود عبد الوالي، بمدرسة الشهيد إبراهيم على محمد الثانوية التجارية للبنات لحصولها على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في شهادة دبلوم المدارس الثانوية التجارية.

وأعرب المحافظ عن اعتزازه وفخره بطلاب مدارس التعليم الفني، والذي توليه الدولة اهتماما بالغا كونه عصب المشروعات التنموية العملاقة، وركيزة التنمية المستدامة فى مصر خلال الفترة الراهنة، و أشاد خلال كلمته بمجهودات مديرية تعليم بورسعيد البارزة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة رغم الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد مقدما الشكر والتقدير للقائمين عليه.

وسلم "الغضبان" شهادات التقدير ومكافآت مالية لكل الطلاب وعددهم 37 طالبا وطالبة بالتعليم التجاري، والفندقي، والصناعي، والزراعي، والمزدوج وذلك تقديراً لتفوقهما العلمى والدراسى متمنيا لهم دوام التوفيق.

وفي شأن آخر عقد محافظ بورسعيد ، اليوم الأثنين ، اجتماعا ، لمتابعة أعمال تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار اختيار محافظة بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية للعام الحالي، وبحضور الأستاذ محمد الدسوقي، مستشار المحافظة للشؤون الثقافية، والدكتورة جيهان المالكي، مدير عام الثقافة، والأستاذ محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي.

واستمع المحافظ لشرح موجز من الحضور حول الفعاليات الثقافية التي من المقرر أن تشهدها بورسعيد الفترة المقبلة، موجها بضرورة تحقيق أفضل مستوى ثقافى يتماشى مع التطورات التى تشهدها بورسعيد مؤخرا وإبراز تاريخ بورسعيد ومراحل التطور الحضاري,

كما وجه بتكثيف الأنشطة والفعاليات الثقافية فى المناطق التي تشهد تطوير خلال الفترة الحالية مثل( السيدة خديجة والسيدة نفيسة و فاطمة الزهراء ) والعمل على زيادة الوعى و تغيير ثقافة للمواطنين وخاصة الأجيال الجديدة، وذلك بما يحقق خطة بناء الإنسان والذى يتكامل مع تطوير هذه المناطق .

وأشاد "المحافظ " بالأعمال الفنية والثقافية التى يشرف عليها مسؤولو الثقافة ببورسعيد، مؤكدا على توفير كافة الدعم بما يحقق أفضل مستوى ثقافى لبورسعيد، ودعم تنفيذ فعاليات " بورسعيد عاصمة الثقافة " بالشكل الأمثل .