الإثنين 16 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السبكي»: تعزيز الوعي بالأمراض وفق أحدث البروتوكولات العلاجية الدولية

احمد السبكي
احمد السبكي

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اهتمام الهيئة بإطلاق المبادرات الصحية بهدف توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين من منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد في مختلف المحافظات وبجودة عالمية.

وأوضح السبكي أن ذلك سيتم بدءًا من تعزيز الوعي حول أسباب الأمراض وعوامل الخطورة المؤدية إليها وكيفية الوقاية منها، ومرورًا بالفحص المبكر للأمراض وسرعة علاجها، ووصولًا إلى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لعلاج الأمراض لمنع تفاقمها أو الإصابة بمضاعفاتها وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، وذلك بما يتماشى مع جهود الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطلاق المبادرات الصحية الرئاسية والكشف المبكر عن الأمراض لتحسين جودة الحياة والحفاظ على الصحة العامة للمصريين. 

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن حزم الخدمات الطبية المتميزة والمقدمة بمستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة للهيئة ببورسعيد، باعتبارها أول مستشفى في القطاعين الحكومي والخاص يحصل على درجة الاعتماد القومي، للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والمعترف به على المستوى الدولي.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، أن مستشفى النصر التخصصي للأطفال صرح طبي عملاق مجهز بأحدث التجهيزات الطبية العالمية، ويضم نخبة من أمهر الأطباء في مختلف التخصصات الطبية، ويقدم الخدمات الطبية من المستوى الثالث، وذلك من خلال 22 قسم طبي بالمستشفى يقدم كافة الحزم الطبية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظة ولإقليم القناة كله. 

وتابع البيان يضم المستشفى أقسام "الطب النووي، العلاج الإشعاعي، قسطرة قلب كبار، قسطرة قلب أطفال، القسطرة الطرفية، القسطرة المخية، القسطرة التداخلية، جراحة عظام الأطفال، جراحة الأطفال، جراحة مواليد ومبتسرين، طب أطفال، جراحة قلب أطفال، جراحة أورام الأطفال، غسيل كلوي أطفال، أورام أطفال، رعاية الأطفال PCCU، رعاية حديثي الولادة NICU، رعاية قلب كبار CCU، الأشعة التشخيصية، المعامل وتحاليل الأنسجة، العلاج الطبيعي، بنك الدم التجميعي".

هيئة الرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي مستشفيات الهيئة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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