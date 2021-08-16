الإثنين 16 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: ارتفاع الصادرات تامة الصنع لـ 7 مليارات دولار

الصادرات
الصادرات

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر من السلع تامة الصنع لـ 7.026 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 5.052 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.9 مليار دولار.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن صادرات الملابس الجاهزة جاءت فى المرتبة الأولى بين الصادرات تامة الصنع بقيمة 720.8 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 490.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، يليه صادرات الأسمدة بقيمة 649.7 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 675.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن صادرات مصر من عجائن ومحضرات غذائية بلغت 373.7 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 294.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 79.5 مليون دولار، وصادرات أثاث بقيمة 204.1 مليون دولار خلال الخمسة أشهر من عام 2021 مقابل 54.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 149.6 مليون دولار، وصادرات بلاك وأدوات صحية خزفية 140.5 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 33 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 107.4 مليون دولار.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن ارتفاع قيمـة الصادرات إلى حدود 3.11 مليار دولار خلال شهر مايو  2021 مقابل 1.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، نتيجة ارتفاع صادرات لدائن بأشكالها الأولية  بنسبة  96.6٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة  81.4%، فواكة طازجة بنسبة  70.9%.
بينما انخفضت  قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر مايو 2021  مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (اسمدة  بنسبة 48.1%، منتجات ألبان  بنسبة 29.2%، أثاث  بنسبة 19.8%، مستحضرات عطور وتجميل  بنسبة 9.4%، نتيجة انخفاض واردات خلاصات للدباغة والصباغة بنسبة 20.4%، أسماك بما فيها أسماك محفوظة بنسبة 16.8%، لحوم بنسبة  48.6% ، محركات ومولدات كهربائية بنسبة 17.7 %.

الاحصاء صادرات مصر سلع تامة الصنع واردات

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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