الليلة.. طرح الأغنية الدعائية لفيلم «200 جنيه» استعدادا لعرضه بالسينما

تطرح الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “200 جنيه” الأغنية الدعائية للفيلم والتي تحمل نفس الاسم الليلة، استعدادا لعرضه بدور السينما يوم الأربعاء المقبل 25 أغسطس الجاري.

وطرح المطرب أحمد سعد، برومو الأغنية الدعائية لفيلم "200 جنيه"، والأغنية من ألحانه، استعدادًا لطرح الفيلم بدور العرض السينمائي 25 أغسطس الجارى، ونشر أحمد سعد جزءًا من الاغنية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مؤكدًا طرحها كاملة اليوم الإثنين الساعة 6 مساءً.



وكتب أحمد سعد قائلا :"استنوا اغنيتي الجديدة “٢٠٠ جنيه” من فيلم “٢٠٠جنيه”

الساعه ٦ مساءً أحمد سعد"

قصة فيلم 200 جنيه



فيلم “200 جنيه”، تدور أحداثه في إطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

أبطال فيلم 200 جنيه

فيلم "200 جنيه"، من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلي علوي، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوي، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، والفيلم من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، ومن إنتاج شركتي «فيردي» لـ محمد عبدالحميد، ووائل علي، وشركة «آرت ميكرز» للمنتج أحمد عبدالعاطي.

وبدأت الشركة والفنانون المشاركون في عمل حملة دعائية ضخمة للفيلم الذي يجمع عددًا كبيرًا من نجوم الفن لأول مرة في عمل واحد.

يذكر أن الفنان أحمد سعد شارك مؤخرا في السباق المضان الماضي من خلال مسلسل "موسى" بطولة الفنان محمد رمضان وسمية الخشاب وقام بتقديم أغنية في المسلسل في حفل زفاف" موسى وحلاوتهم"، وهو المشهد الذي أثار جدلا كبيرا وقتها في العمل الذي يشارك في بطولته كل من هبة مجدي وصبري فواز وأحمد محارب وسيد رجب وأخرون وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن تأليف ناصر عبدالرحمن ومن إخراج محمد سلامة.

بينما قدم أحمد سعد مؤخرا أغنية "الملوك" والتي شارك فيها مطرب المهرجانات عنبة وحققت مشاهدات كبيرة جدا على موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب"

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