أحمد جمال يلتقي جمهوره على مسرح محكي القلعة غدا

انتهى المطرب أحمد جمال، من كافة التحضيرات الخاصة بحفله المقرر غدًا الثلاثاء، على مسرح المحكى، برفقة فرقته الموسيقية، ضمن فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء.

يبدأ الحفل فى تمام العاشرة مساءً، ويحضر "جمال" برنامج فني مميز لجمهوره، يقدم خلاله نخبة كبيرة من اعماله الخاصة منها "قسمه ونصيب، ويفتح الله، نشيد العاشقين، أضحكى، والنهاية، مش كتير عليك، علي المزيكا، ندمان علي قلبك، مالي، تسمحيلي، الليلة، كل واحد فينا"، إضافة الى باقة من أروع اعمال زمن الفن الجميل.

ويسبق حفل "جمال" فقرة فنية يحييها فريق "كايرو كافيه" في تمام الثامنة مساء، ويتضمن باقة من أشهر الحان الموسيقى العربية برؤية مؤسس الفرقة وقائدها عازف البيانو والموزع الموسيقى علي شرف الذي اعاد صياغتها لينتج عنها حالة فنية تستدعي الكثير من الذكريات منها عشق الروح، البنت شلبية، كنت فين، سهر الليالي الى جانب مختارات من المؤلفات الغربية منها رقصة موتسارت، سواى وفانكى روك.

وقد تم إقامة 6 منافذ بيع للتذاكر في المدخل الأول للقلعة تعمل يوميا اعتبارا من الساعة الرابعة عصراً، ويبدأ دخول الجمهور من الساعة الخامسة قبل بدء الحفلات بثلاث ساعات بحد أقصى أربعة آلاف مشاهد يوميا، وسعر تذكرة الحفل 20 جنيهًا فقط.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، قد أطلقت فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، مساء أمس الأحد، بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، والذي يقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وذلك على مسرح المحكى.

وشهد حفل افتتاح مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء تكريم 12 شخصية فنية وإدارية ساهموا في إثراء الساحة الإبداعية، وشاركوا في صنع نجاح الدورات المتتالية للمهرجان وهم المطرب أمجد العطافى، عازف البيانو والموزع الموسيقي عمرو سليم ، الدكتورة عزة مدين، الفنان خالد شهدي كورال بالفرقة القومية العربية للموسيقى، الإعلامي أمجد مصطفى، المطربة ريم كمال، السوبرانو داليا فاروق، حمادة السعيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون رئاسة الهيئة، المهندس محمد الغرباوي رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية، اسم المهندس مؤنس العطوي، فراج أحمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، اسم الراحل شعبان محمد فتوح محمد بالبيت الفني الموسيقى والأوبرا والباليه.