الإثنين 16 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة»: برامج تدريبية على الاستخدام الآمن للمبيدات

رش مبيدات
رش مبيدات

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية تيسير التدريب على الاستخدام الآمن للمبيدات والتعرف على المحظور منها. 

وتقوم لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بالعديد من البرامج  التدريبية لمطبقى الاستخدام الآمن للمبيدات والتعرف على منتجات المبيدات المحظورة وضبطها، بمختلف المحافظات منعا للرش العشوائي، وللحفاظ على البيئة والصحة العامة، فضلاً عن ترشيد استخدام المبيدات بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وزيادة الصادرات لدول العالم المختلفة.

وقال الدكتور محمد عبد المجيد ، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن هناك برامج تدريبية وتوعوية لتأهيل دفعات جديدة من برنامج مطبقى المبيدات بمختلف المحافظات، موضحا أن البرنامج يهدف إلى إنتاج منتجات زراعية خالية من المتبقيات تضمن الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، والتعرف على المبيدات الغير مسجل ومحظور تداولها بالأسواق، مؤكدا أن المستهدف للبرنامج توفير فرص عمل لـ50 ألف شاب على مستوى الجمهورية خلال الأعوام المقبلة.

وأضاف رئيس لجنة المبيدات، أن البرنامج يهدف الى توجيه العاملين برش المبيدات بشكل صحيح وآمن على الصحة والبيئة، وتوفير فرص عمل لنشاط لم يكن موجودا بالسابق، لافتا إلى أن إدارة المبيدات بشكل صحيح استوجبت وقف غير المؤهلين للتطبيق بشكل صحيح وتجريم رش المبيدات بدون شهادة مزاولة المهنة.

وأكد تقرير لجنة المبيدات، أن تنفيذ برنامج مطبقى الاستخدام الآمن للمبيدات ينفذ تباعا فى مختلف المحافظات يهدف الى الحفاظ على البيئة والصحة العامة، فضلاً عن ترشيد استخدام المبيدات بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وزيادة الصادرات لدول العالم المختلفة، مشيرا إلى أن مصر لديها ميزة نسبية فى إدارة منظومة تداول المبيدات، واعتمادا على النظم الحديثة فى الإدارة لدرء المخاطر، وإنتاج محاصيل ومنتجات زراعية آمنة لا تشكل تهديدا للصحة العامة أو البيئة.

كانت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أكدت أنه طبقا لأخر تقرير للجنة مبيدات الآفات الزراعية، الانتهاء من تأهيل وتدريب ما يقرب من 12 ألف من مطبقى المبيدات ضمن تنفيذ برنامج الاستخدام الآمن للمبيدات، وتطبيقها فى المزارع والحقول، بمختلف المحافظات للقضاء على الرش العشوائي، وجار العمل للوصول الى المستهدف .

الزراعة تيسير التدريب على الاستخدام الامن للمبيدات والتعرف الانواع

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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