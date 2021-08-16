عون: لبنان على وشك تشكيل حكومة خلال أيام

قال الرئيس اللبناني ميشال عون في بيان اليوم الاثنين إن لبنان بصدد تشكيل حكومة جديدة "خلال أيام إن شاء الله".

ولازالت أصداء الحادث الكارثي الذي استيقظ عليه اللبنانيون، يخيم على المشهد في بيروت، لتكسح نيران صهريح تيلال في بلدية عكار الشمال، جميع البوادر المؤشرات الايجابية، التي التقطها اللبنانيون على مدار الأيام الماضية سواء باقتراب تشكيل الحكومة اللبنانية، أو باستجابة الجيش اللبناني لمطالب اللبنانيين بالإمساك بزمام الأمور في البلاد.

حادث أودى بحياة 30 قتيل حرقًا، وأكثر من مائة مصاب في وقت لا يجد به اللبنانيون الكثير من المستلزمات الطبية بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مما فاقم من الوضع الطبي وزاده سواد.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا، إن الولايات المتحدة تتشارك والمجتمع الدولي في تقديم الدعم المباشر للشعب اللبناني.

وأكدت "شيا" عقب جلستها مع رئيس الجمهورية ميشال عون حول الأوضاع العامة في لبنان، "الشعب اللبناني يعاني، والاقتصاد والخدمات الأساسية وصلا إلى حافة الانهيار".

وأضافت أن "كل يوم يمر دون وجود حكومة تتمتع بالصلاحيات وملتزمة وقادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة هو يوم ينزلق فيه الوضع المتردي أصلا أكثر فأكثر إلى كارثة إنسانية".

كما طالبت السفيرة الأمريكية لدي لبنان، الجميع الذين يواصلون عرقلة تشكيل الحكومة والإصلاح أن يضعوا المصالح الحزبية جانباً.

وفيما يخص العقوبات الجديدة، قالت “شيا”: "لقد رحبنا بإطار العقوبات الجديدة التي اعلن عنها الاتحاد الأوروبي لتعزيز المساءلة والإصلاح في لبنان، وستواصل الولايات المتحدة التنسيق مع شركائنا بشأن التدابير المناسبة".

وأكدت أن "لبنان يحتاج إلى قادته لاتخاذ إجراءات إنقاذ عاجلة، وهذا لا يمكن أن يحدث دون حكومة ذات صلاحيات تركز على الإصلاح وتبدأ في تلبية احتياجات الشعب وتباشر العمل الجاد من أجل التعافي الاقتصادي".

وكان عبر الرؤساء السابقون للحكومة اللبنانية عن حزنهم وتعازيهم للبنانيين وعائلات ضحايا ومصابي انفجار خزان وقود بعكار شمال لبنان، مؤكدين أن هذه الكارثة هي واحدة من مظاهر سقوط الدولة اللبنانية وتلاشيها.

ودعا الرؤساء السابقون - في اجتماع افتراضي أمس الأحد - إلى وجوب أن يبادر رئيس الجمهورية ميشال عون وكل الأطراف السياسيين الفاعلين فورًا إلى حل العقد التي لا تزال تحول دون تأليف الحكومة حتى الآن.

وأكد المجتمعون أن صبر اللبنانيين نفد ولن يستطيعوا تحمل هذا الانهيار الكبير للدولة.

وضم الاجتماع رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي ورؤساء الوزراء السابقين فؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام.