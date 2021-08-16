«أزمة قلبية» ينقل خالد سليم ونسرين طافش من مصر القديمة إلى الشيخ زايد

انطلق مساء أمس الأحد، تصوير فيلم "أزمة قلبية" من بطولة خالد سليم ونسرين طافش، في لوكيشن بمصر القديمة بحضور جميع أبطال العمل، والمؤلف محمد حسين ألماظ والمخرج مرقس عادل.

ويواصل صناع العمل التصوير، اليوم الإثنين، في أحد اللوكيشنات بمدينة بالشيخ زايد.

ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائية في موسم رأس السنة الجديدة.

يذكر أن فيلم "أزمة قلبية" بطولة خالد سليم نسرين طافش محمد عز توني ماهر ونخبة من ألمع النجوم، قصة إسحاق إبراهيم، معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، ود.عادل مرسي، مدير التصوير محمد عز العرب، إنتاج الريماس للإنتاج الفني والسينمائي، إخراج مرقس عادل.

وكانت الفنانة نسرين طافش قد أعلنت عن حصولها على الإقامة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشاركت نسرين طافش، جمهورها، مجموعة من الصور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وعلقت على الصور قائلة: "شكرًا لحاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، شكرًا الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون، والشكر موصول لسعادة هالة بدري، المدير العام".

يذكر أن نسرين طافش شاركت في موسم رمضان الماضي في بطولة مسلسل «المداح» للنجم حمادة هلال، وتجسد الفنانة نسرين طافش فى مسلسل "المداح" شخصية ريفية متزوجة من حمادة هلال، الذي يدخل فى العديد من المشاكل، حيث يقدم دور منشد ديني يرث من والده موهبة الإنشاد، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق حول الروحانيات والابتهالات والأناشيد والموشحات الدينية وجلسات الذكر والمديح.

"المداح" بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسري، ومدير تصوير كريم عاشور، ومن إخراج أحمد سمير فرج.