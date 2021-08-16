الإثنين 16 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

حادث تصادم بالفيوم
حادث تصادم بالفيوم

أصيب 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكي مع ربع نقل صندوق  بقرية العامرية التابعة لمركز الفيوم أمام كوبري العرب،  وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وباشرت النيابة التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم بطريق قرية العامرية، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

وقد أسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص ، وأشرف رجال المرور على رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير لطبيعتها امام السيارات بالطريق.

اصابة 10أشخاص حادث تصادم تصادم سيارة ملاكي بالفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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