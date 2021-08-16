700 طالب بسوهاج يؤدون امتحانات برامج التعليم المدمج

تابع الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لبرامج التعليم المدمج بالشراكة مع جامعة القاهرة، يصاحبه المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، والدكتور كمال سيد خليل مدير مركز التعليم المدمج.

وقد تفقد الدكتور مصطفي عبد الخالق، بعض لجان الامتحانات التى تعقد داخل مجمع المدرجات المركزي بمقر الجامعة القديم، واطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان وملاءمته للوقت المحدد للإجابة، مشددًاَ على ضرورة اتباع جميع الإجراءات الاحترازية التى تطبقها إدارة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب وجميع المشاركين في العملية الامتحانية.

وأوضح الدكتور كمال سيد خليل، أن الامتحانات تستمر فى الفترة من 15 حتى 31 من أغسطس الجاري، وتجري على 5 فترات، مضيفًا أن 700 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات فى برامج علوم الأعمال بكلية التجارة، وكذلك برامج الترجمة، التاريخ، علم النفس، علم الاجتماع، والحفظ والنشر الرقمي بكلية الآداب.

فيما عقد الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، إجتماعًا تنسيقيًا مع أعضاء مجلس إدارة المدن الجامعية، وذلك لمناقشة الإستعدادات التحضيرية وأخر مستجدات الوضع لإستقبال وتسكين الطلاب بالمدن الجامعية، وذلك بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، سامية زايد مدير عام المدن، والمحاسب عفت حلمي الأمين العام المساعد، وصبري محمود مدير عام رعاية الشباب المركزية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة المركز.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، أنه خلال الاجتماع تم عرض ما تم إنجازه من أعمال الصيانة والتطوير الشامل لمباني المدن الجامعية، وذلك بهدف تقديم خدمة متميزة لطلاب الجامعة المغتربين، لافتاً إلى أن الجامعة حريصة على توفير كافة إحتياجات مباني المدن الجامعية، وجميع المتطلبات التى تضمن الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب، من أجل تهيئة الجو الملائم لتلقي العملية التعليمية فى العام الدراسي الجديد.

كما أكد "عبد الخالق" على ضرورة تجهيز المدن الجامعية لاستقبال وتسكين الطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد، موجهاً تعليماته بتشكيل لجنة للوقوف علي مدي استعداد المدن الجامعية، ومتابعة أعمال الصيانة والتجهيزات والفرش ومدي جاهزية المطاعم وتوافر شروط الأمن والسلامة على أن تستمر أعمال تلك اللجنة على مدار العام.

ومن جانبه قال الدكتور صفا محمود السيد، أنه سوف يتم استكمال إجراءات التسكين الإلكتروني، والتى بدأت 5 أغسطس الحالي وتستمر حتي 19 سبتمبر القادم، وذلك بمقر المدينة الجامعية للطالبات، مضيفاً أنه سيتم إعلان مواعيد الكشف الطبي وتخصيص أيام محددة للطلاب وأخرى للطالبات لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب المغتربين.

وأوضحت سامية زايد، أن الكشف الطبي يشمل عدد من التحاليل الطبية للتأكد من عدم تعاطي المخدرات والخلو من الفيروسات الكبدية C،B، حيث سيتم إجراء تحليل فيروس C للطلاب الذين لم يقومو بإجراء الكشف خلال تقدمهم للالتحاق بكلياتهم.