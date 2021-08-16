ضبط 15.5 طن سكر مجهول المصدر قبل بيعها للمواطنين بسوهاج

تمكنت الحملات التى تنظمها مديرية التموين بسوهاج، بإشراف المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة، من ضبط 15.5 طن سكر مجهول المصدر، وسكر تمويني ناقص الوزن، بمركز جرجا، بقصد الغش والتدليس لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة قبل بيعها للمواطنين.

وأسفرت الحملات أيضًا عن ضبط قضايا تموينية أخرى، منها إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات أو ناقص الوزن، عدم الإعلان عن الأسعار، عدم صرف بون خبز للمواطنين، عدم النظافة، عدم حمل شهادة صحية، توقف عن الإنتاج أثناء مواعيد العمل الرسمية، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بإطلاق بدء التشغيل التجريبي لكوبري البلينا العلوي أعلى السكة الحديد بمدينة البلينا، قبل افتتاحه بصفة نهائية ، بحضور النائب محمود أبو الخير، والنائب إلهامي البارودي أعضاء مجلس النواب، والنائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ، ولطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة البلينا، وعدد من شباب وأهالي البلينا.

وتفقد المحافظ ومرافقيه الكوبري، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل إنشاء المشروع الذي يربط بين شرق وغرب مدينة البلينا أعلى طريق القاهرة ـ أسوان الزراعي، والسكة الحديد، وترعة نجع حمادي الغربية، بطول 1834 مترًا، وعرض 22 مترًا، بتكلفة 257 مليون جنيه، ويشتمل على عدد 6 مطالع ومنازل بعرض 7.5 مترًا؛ لتسهيل الحركة المرورية، بالإضافة إلى 60 فتحة خرسانية، وعدد 6 فتحات معدنية.

وهنأ الفقي، أهالي البلينا بإطلاق التشغيل التجريبي للكوبري، مؤكدًا على أهمية المشروع الذي يهدف إلى تحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالمدينة، ويخفف الازدحام المروري، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

شملت جولة المحافظ بمركز البلينا كذلك تفقد أعمال إنشاء كوبري الكسرة أعلى ترعة نجع حمادي الغربية، والذي يربط بين حدود محافظة سوهاج الجنوبية ومدخل محافظة قنا الشمالي، عند كمين الكسرة، حيث بلغت نسبة التنفيذ 99٪، ومن المنتظر الانتهاء منه خلال الأيام القليلة القادمة، ويهدف الكوبري لتحقيق السيولة المرورية، وتوسعة المدخل الجنوبي للمحافظة.