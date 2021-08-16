إزالة التعديات وصيانة مخرات السيول ببنى سويف

تنفذ وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع المياه الجوفية، خطة أعمال للحماية من الأمطار والسيول حسب الخطة القومية، وتجنبا لحدوث أي أزمات من خلال خطة التنسيق بين كل الأجهزة المعنية بالري لمتابعة حالة السيول والاستعداد لها ومحاولة تقليل المخاطر الناجمة عنها.

صيانة وإزالة التعديات من المخرات

وتفقدت لجنة برئاسة المهندس محمد أحمد الصادق مدير عام التقييم والمتابعة بالإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، والدكتورة إيمان مصطفى فوده مفتش ري بالإدارة المركزية،الاثنين،عدد من مخرات السيول في محافظة بني سويف والتي تقوم بتخزين حوالي 2 مليون متر مكعب من المياه، ومنها مخر سيل بياض العرب، ومخر سيل وادي غراب، ومخر سيل سنور التابعة للإدارة العامة لري بني سويف، وذلك من أجل صيانتها وإزالة التعديات الواقعة عليها فى ظل تنفيذ خطة مواجهة أخطار السيول والأمطار الغزيرة خلال الفترة المقبلة .

كما تم تفقد مخر سيل غياضة الشرقية، ومخر سيل وادي فقيرة التابعة لهندسة رى ناصر، بالإضافة إلى مخر سيل أبو صالح بهندسة ري إهناسيا، ومخر سيل طما فيوم، فى إطار خطة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والطرق الرئيسية والهامة ومساكن المواطنين من مياه السيول وتجنب أخطارها المحتملة فى ظل زيادة معدلات الأمطار، وبناء على القرار الخاص بتشكيل لجان لتفقد ومتابعة كافة مخرات السيول .

من جانبه قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة اتخذت كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وحماية الممتلكات العامة والخاصة والاستثمارات المختلفة .

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، إنه تم وضع خطة أعمال تتضمن إنشاء عدد من البحيرات الجبلية والصناعية وسدود الإعاقة والتوجيه بالمحافظات المختلفة وخاصة المعرضة لمخاطرها والحد منها .