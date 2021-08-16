سكرتير مساعد أسيوط يتفقد الوحدات السكنية بمنقباد

تفقد العميد محمد أبو كريشة سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط عدد من المشروعات بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط.

رافقه خلال الزيارة حسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط حيث بدأ زيارته بالمرور على الوحدات السكنية ـ منطقة 30 يونيو ـ ومستودع البوتاجاز بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط.

جانب من الجولة

جاء ذلك لمتابعة سير العمل بها ومدى تقديم الخدمات والوقوف على المشكلات التي توجه المواطنين بتلك المنطقة وبحث سبل حلها والعمل على استغلال الإمكانات المتاحة في هذا الشأن والتأكد من مدى الالتزام بالمعايير وتطبيق الاشتراطات اللازمة والإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

جانب من الجولة

هذا وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على المتابعة الدورية والمستمرة لسير العمل بكافة المشروعات والقطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة وذلك للإطمئنان على سير العمل خاصة وأن المحافظة والجهاز التنفيذي بها لا يدخر جهدًا في تقديم الخدمات للمواطنين.

جانب من الجولة

وشدد محافظ أسيوط على الالتزام بمعايير الجودة وتطبيق الاشتراطات اللازمة في كافة المشروعات والإدارات الخدمية وفقاً للقانون والتعليمات الواردة في كل قطاع لافتًا إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة إمكانات المحافظة في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل لائق.

جانب من الجولة

كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).