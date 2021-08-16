تداول 3500 طن بضائع عامة و280 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن الحركة البحرية اليوم، وإجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم خلالها تداول 3500 طن بضائع و280 شاحنة.

وأكدت الهيئة فى بيان لها أن حركة الواردات 600 طن بضائع و121 شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 2900 طن بضائع و159 شاحنة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة أمل بينما تغادر السفينتين محبة والحرية 2 فيما غادرت الميناء بالأمس السفينة أمل، كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آيلة وبريدج.

موانئ البحر الأحمر: مغادرة السفينة بلسما وتداول 34200 طن بضائع عامة ومتنوعة



وأعلنت هيئة موانيء البحر الأحمر الجمعة، مغادرة السفينة السياحية “Msc BELLISSIMA”، وعلى متنها 897 سائح سعودي متجهة لميناء جدة، ضمن رحلات اليوم الواحد التي تم تدشينها الشهر الجاري على الخط الملاحي "سفاجا- جدة"

وأوضحت الهيئة في بيان لها، تصدير 23300 طن فوسفات من ميناء سفاجا لإندونيسيا، و 6 آلاف طن سكر من ميناء بورتوفيق للسودان، مشيرةً الي أن موانئ الهيئة تشهد نشاطًا ملاحيًا ملحوظًا في حركة البضائع (وارد وصادر)، وحركة الركاب والسياحة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول (34200) طن بضائع و(262) شاحنة، حيث شملت حركة الواردات (1200) طن بضائع و(85) شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات (33000) طن بضائع و(177) شاحنة.

وشهد ميناء سفاجا امس مغادرة اربع سفن وهى السفينة السياحية “Msc BELLISSIMA” وعلى متنها 897 سائح سعودي متجهة لميناء جدة، والسفينة “Biscayne Light” وعلى متنها 23300 طن فوسفات متجهة لإندونيسيا، والسفينتين الحرية ومحبة، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة أمل كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين ايلة وبريدج وغادرت ميناء بورتوفيق السفينة تراست وعلى متنها 6 آلاف طن سكر متجهة لميناء بورتسودان .

كان استقبل ميناء سفاجا البحري، الخميس، عدد من السياح السعوديين على متن السفينة السياحية “Msc BELLISSIMA” في ثانيرحلاتها لميناء سفاجا بعد إعلان تشغيل الخط الملاحي "سفاجا - جدة".