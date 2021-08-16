الكنيسة القبطية الارثوذكسية تحيي ذكرى استشهاد القديس «بيخيبس»

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بذكرى استشهاد القديس بيخيبس.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ “السنكسار” إن في مثل هذا اليوم استشهد القديس بيخيبس ( أي المصباح) الذي من أشمون طناح وكان أولا من بينوسة ومن الجنود الذين تحت أمر أنطيوخس الأمير الذي لما سمع أنه مسيحي استحضره هو والأسقف الأنبا كلوج والأنبا نهروه الذي من ترسا والأنبا فيلبس، وسألهم عن ذلك فاعترفوا بأنهم مسيحيون فعذبهم عذابا أليما. أما القديس بيخيبس فقد قيده وأرسله مع آخرون إلى البرامون . وقضوا في السفينة عدة أيام دون أكل وشرب. ولما وصلوا إلى البرامون عذبوا القديس بيخيبس كثيرا حتى نال إكليل الشهادة، وأتي رجل من مؤمني البرامون وأخذ جسده وأرسله إلى بلده أشمون طناح وقد نال الشهادة معه خمس وتسعون نفسا.

وعلى صعيد آخر، صلى الأنبا كاراس قداس الاسبوع الثاني من شهر مسري في صوم السيدة العذراء بكنيستها بميرلاند حيث قام برسامة ٣٤ شماسا جديدا للكنيسة ١١مرتل و٢٤ في درجة قارئ. كما قام نيافته بعد انتهاء القداس الإلهي بتوزيع ميداليات مهرجان الكرازة علي الفائزين وجوائز دراسة الكتاب المقدس على الفائزين.

من جانبه ترأس نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص وتوابعها صلاة رفع بخور عشية بنهضة العذراء بكنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل بأبوقرقاص البلد وشارك نيافته الصلاة القس بولس عبودة كاهن الكنيسة، وقام نيافته بتطييب رفات القديسين بالكنيسة، وألقى نيافته كلمة روحية بعنوان "من هو الأعظم".

كما استقبل استقبل ايضا نيافة الأنبا فيلوباتير بمقر المطرانية نيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، الذي قام بإلقاء عظة النهضة الروحية بكنيسة السيدة العذراء مريم بالفكرية وكانت بعنوان "تبعية المسيح غير المشروطة".