الإثنين 16 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شخص يسير بسيارته أعلى رصيف كورنيش الإسكندرية

ضبط شخص
ضبط شخص

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو جرى نشره على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يظهر خلاله قائد سيارة ملاكي يقوم بالسير أعلى الرصيف المخصص للمشاة بطريق كورنيش الإسكندرية، وبالفحص جرى  ضبط مرتكب الواقعة.

تفاصيل ضبط شخص يسير بسيارة على رصيف كورنيش إسكندرية 

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، متضمناً قيام قائد سيارة ملاكي بالسير أعلى الرصيف المخصص لحركة المشاة بطريق الكورنيش دائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من تحديد وضبط قائد السيارة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وعلل ذلك لقيامه باختصاره المسافة عقب خروجه من ساحة الانتظار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية،  وتحرير المخالفات وفقا لقانون المرور، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كورنيش الإسكندرية فيس بوك سيارة ملاكي فيديو الكورنيش

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