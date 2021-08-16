العثور على رئيس بلدية مدينة أوكرانية مقتولًا بالرصاص

عثِر على جثّة رئيس بلديّة مدينة كريفوي روغ الأوكرانيّة وقد بدت عليها آثار رصاص، على ما أعلن الرئيس فولوديمير زيلنسكي والشرطة الوطنيّة.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، تمّ العثور على جثّة كوستيانتين بافلوف (48 عامًا) تحت شرفة منزله حسب ما أوضح زيلنسكي، مشيراً إلى أنّ المحقّقين يعملون في مسرح الجريمة.



وقال إنّ مسؤولي الشرطة سيُقدّمون له الاثنين العناصر الأولى للتحقيق.



ومدينة كريفوي روغ مركز صناعيّ رئيسي في جنوب شرق أوكرانيا، وهي مسقط رأس زيلنسكي.



وقالت الشرطة "حسب التقارير الأولية، عثِر على جثّة رجل مصاب بطلق ناري عند مدخل منزله" وأكّد زيلنسكي أنّه سيشرف على التحقيق بنفسه.

وعلى صعيد آخر، سجلت أوكرانيا 695 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد مليوني و265 ألفًا و912 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة، حسبما أوردت صحيفة (كييف بوست) الأوكرانية اليوم الأحد، أنه في الفترة نفسها سجلت البلاد 17 وفاة جديدة ليرتفع تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 53 ألفا و255 شخصًا.

وبحسب وزارة الصحة، تماثل 238 شخصًا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى مليوني و196 ألفًا و827 متعافيًا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في أوكرانيا 15 ألفا و830 حالة من بينهم 177 شخصًا في حالة حرجة.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.