كوريا الجنوبية تقرر غلق سفارتها فى أفغانستان مؤقتًا

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أنها قررت إغلاق سفارتها في أفغانستان مؤقتًا، و إجلاء معظم موظفيها الدبلوماسيين.



وأوضحت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، أن القرار جاء في ظل دخول حركة طالبان المسلحة للعاصمة الأفغانية كابول، و ذلك قبل أسابيع فقط من إنهاء الولايات المتحدة سحب قواتها منهية بذلك ما يقرب من 20 عامًا من الحرب.



وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن عددًا قليلًا من موظفي السفارة - من بينهم السفير - سوف يبقون في مكان آمن في أفغانستان، لدعم إجلاء المواطنين الكوريين، مشددة على أنها تتشاور عن كثب مع الولايات المتحدة و دول أخرى لجهود الإجلاء.

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابل بأفغانستان.

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، و غالبية الموظفين على استعداد للمغادرة.. و السفارة مستمرة في العمل".

وكان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين امس الأحد وسط استمرار التقدم الخاطف لقوات حركة "طالبان" والذي أوصلهم إلى أبواب كابل خلال أيام معدودة.

وفي سياق متصل، نقلت رويترز عن مسؤولين أفغان أن طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال صباح الأحد، وأمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

وقال مسؤول أفغاني مقيم في جلال أباد "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد لأن الحاكم استسلم لطالبان.. السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

كما أكد مسؤول أمني غربي سقوط المدينة، و هي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة كابول.