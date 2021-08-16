حمدوك ينفى تجميد اتفاق مركز الإمداد البحرى الروسى فى السودان

نفى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أن تكون بلاده جمدت الاتفاق مع موسكو حول قاعدة بحرية روسية على ساحل السودان على البحر الأحمر.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" قال إنه "كاتفاق مثل سائر الاتفاقيات يحتاج إلى إجازة المؤسسات وهذا مما يوضح أن الاتفاق يسير في عملية متابعة الإجراءات بخصوص هذه الاتفاقية".

وصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نوفمبر 2020 على اتفاق ينص على إقامة مركز إمداد مادي تقني للقوات البحرية الروسية على ساحل البحر الأحمر في السودان يستوعب 300 جندي وموظف ولا يمكن أن يحتضن بشكل متزامن أكثر من 4 قطع بحرية.

وفي الأول من يونيو الماضي أعلن رئيس الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، عن إعادة النظر في الاتفاق الموقع بين روسيا والسودان حول المركز المذكور.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 2803 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، حتى يوم أمس، الذي شهد تسجيل 11 إصابة مؤكدة 9 منها في ولاية الخرطوم، بدون تسجيل أي وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان له، أن عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى الآن بلغ 37 ألفا 543 إصابة، لافتا إلى أن الولايات الأكثر تضررا من الجائحة هي الخرطوم التي سجلت 24 ألفا و 791 إصابة، و1139 إصابة.

وأضاف تقرير وزارة الصحة أن الذين تماثلوا للشفاء منذ بدء انتشار الفيروس بلغ عددهم 31 ألفا و 473 شخصا.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.