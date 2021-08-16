انطلاق المهرجان الأول للحرف اليدوية والتراثية بالمسرح الرومانى

ينطلق، مساء الثلاثاء ١٧ أغسطس الجاري، المهرجان الأول للحرف اليدوية والتراثية بالمسرح الروماني بمدينة ناصر، بالتعاون بين اتحاد شباب سوهاج، والإدارة العامة للسياحة، ووحدة التنفيذ المحلية، وإدارة التنسيق الحضاري بالمحافظة، وحي شرق سوهاج، وقصر ثقافة سوهاج

يتيح المهرجان فرصة التسويق للمنتجات والحرف اليدويه التي تعبر عن تراث وثقافة سوهاج، وتشجيع العاملين بالحرف اليدوية من أبناء المحافظة من خلال معرض يقام لمدة 15 يومًا حتى ٣١ أغسطس بالمسرح الروماني، بمشاركة ٣٥ عارضًا.

يأتي المهرجان في إطار حرص المحافظة على دعم أصحاب الحرف التراثية التي تشتهر بها المحافظة، وإيجاد وسائل متنوعة لمساعدتهم في تسويق منتجاتهم.

فيما قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بإطلاق بدء التشغيل التجريبي لكوبري البلينا العلوي أعلى السكة الحديد بمدينة البلينا، قبل افتتاحه بصفة نهائية، بحضور النائب محمود أبو الخير، والنائب إلهامي البارودي بمجلس النواب، والنائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ، ولطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة البلينا، وعدد من شباب وأهالي البلينا.

وتفقد المحافظ ومرافقيه الكوبري، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل إنشاء المشروع الذي يربط بين شرق وغرب مدينة البلينا أعلى طريق «القاهرة ـ أسوان» الزراعي، والسكة الحديد، وترعة نجع حمادي الغربية، بطول ١٨٣٤ مترًا، وعرض ٢٢ مترًا، بتكلفة 257 مليون جنيه، ويشتمل على عدد 6 مطالع ومنازل بعرض 7.5 مترًا؛ لتسهيل الحركة المرورية، بالإضافة إلى 60 فتحة خرسانية، وعدد ٦ فتحات معدنية .

وهنأ "الفقي" أهالي البلينا بإطلاق التشغيل التجريبي للكوبري، مؤكدًا على أهمية المشروع الذي يهدف إلى تحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالمدينة، ويخفف الازدحام المروري، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء كوبري الكسرة أعلى ترعة نجع حمادي الغربية، والذي يربط بين حدود محافظة سوهاج الجنوبية ومدخل محافظة قنا الشمالي، عند كمين الكسرة، حيث بلغت نسبة التنفيذ ٩٩٪، ومن المنتظر الانتهاء منه خلال الأيام القليلة القادمة، ويهدف الكوبري لتحقيق السيولة المرورية، وتوسعة المدخل الجنوبي للمحافظة.