الإثنين 16 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مقار : الدولة تستهدف تطوير تشريعات صناعة التأمين عبر تعديل القانون

الخبير التأميني أمير
الخبير التأميني أمير مقار

قال الخبير التأميني أمير مقار إن، صناعة التأمين تعمل على مواجهة المخاطر التي يتعرض لها المواطن والمنشأت والشركات، مشيرا إلى أنها أحد العوامل الهامة في دعم الاقتصاد القومي للدولة.

 

وأضاف عبد الوهاب في تصريحات خاصة للدستور أن صناعة التأمين تحتاج الي انتشار ثقافة الوعي التأميني في إطار معرفة المواطن في مصر بمدى أهمية التأمين علي المخاطر التي قد يتعرض لها.

 

وأوضح أن اقامة مؤتمر الاتحادين المصري للتأمين والأفراسيوي للتأمين في شرم الشيخ خلال الشهر القادم سيعمل علي تنمية صناعة التأمين ومناقشة أليات التطوير بها.

 

وأكد الخبير التأميني أن الدولة حريصة على إحداث تعديلات في تشريعات قانون التأمين في إطار العمل على تنمية صناعة التأمين.

 

واستحوذ فرع التأمين الطبي على 50.75% من قيمة التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمينات العامة والممتلكات بالسوق خلال الـ5 أشهر الأولى من 2021، ليتصدر بها فروع التأمين بهذا النشاط خلال هذه الفترة، وفقاً لإحصائيات الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

وجاء فرع السيارات التكميلي في المرتبة الثانية بين فروع التأمين بنسبة 22.89%، ثم فرع تأمين الحريق والذي جاء في المركز الثالث بحصة تبلغ 10.39%، وجاء فرع الحوادث والمسئوليات بالمرتبة الرابعة بنسبة 6.95%.

 

واحتل فرع التأمين الهندسي المركز الخامس بين فروع نشاط تأمينات الممتلكات من حيث قيمة التعويضات بنسبة 4.29%، ثم فرع السيارات الإجباري بنسبة 2.44% ليأتي في المرتبة السادسة من بين فروع تأمينات الممتلكات.

 

وجاء فرع النقل البحري بالمرتبة السابعة بنسبة 0.8% خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري، ثم فرع البترول بالمركز الثامن بنسبة 0.58%، واحتل فرع أجسام السفن المركز التاسع بحصة 0.54%.

حوادث مؤتمر رابعة حريق تنمية الاتحاد أمن مصر قانون

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