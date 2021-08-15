إسرائيل تقر إجراءات جديدة لمكافحة انتشار كورونا

أعلنت وزارة الصحة في إسرائيل، اليوم، أنه ابتداء من يوم، الأحد، القادم 22 أغسطس، سيتم العمل بتقييدات لتنظيم وضبط نسبة التجمهر بين الناس في المناسبات والتجمعات المختلفة، إضافة الى الإلتزام بالجواز الصحي عند استخدام المرافق المختلفة في الحيز العام والأماكن المغلقة، كالمتاحف والفنادق والمهرجانات والجامعات والمكتبات، وذلك لأول مرة منذ انتشار متحورة دلتا.

إسرائيل تقر إجراءات جديدة لمكافحة كورونا

وأوزعت وزارة الصحة الإسرائيلية بالبدء بتطبيق التقييدات بحلول يوم الأربعاء من هذا الأسبوع لكنها سرعان ما تراجعت، لتعطي الفرصة للمواطنين والمسئولين عن المرافق المختلفة الاستعداد للأمر.

وبحسب معطيات الصحة الإسرائيلية، فإن 49 شخصًا توفوا جراء الفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، إضافة الى انضمام 97 مريضًا جديدًا بحالة خطيرة، ليصبح مجموع الحالات الخطيرة 525 من بينهم 91 حالة تعتمد على الجهاز التنفسي.

وبحسب التوجيهات فإن المجمعات الشرائية والمحالات ملزمة بتوفير الأمان للزبائن بحيث لا يقف في مساحة 7 أمتار مربع أكثر من شخص واحد، كما يجب التقيد بمائة شخص كأقصى حد في المناسبات المقامة في مساحات مفتوحة في حين لا يزيد عددهم علي 400 شخص في الأماكن المغلقة.

وأوضح نيتسان هوروفتس وزير الصحة الإسرائيلي، خلال حديث إذاعي، عن خططه المستقبلية لمواجهة الزيادة في انتشار المرض حيث قال إن بحوزته خطة سريعة للتنفيذ، وهي ضم الممرضات اللواتي من المقرر أن ينهين واجباتهن التعليمية في شهر سبتمبر المقبل إلى كادر العمل في المستشفيات، ومن المتوقع أن تنضم 1500 ممرضة الى العمل خلال أيام معدودة، إضافة الى 300 طبيب، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وأعرب عن رأيه بخصوص افتتاح السنة المدرسية بموعدها بمستهل شهر سبتمبر كالمعتاد، لما في ذلك من أهمية على سير الأمور بالنسبة للمعلمين والطلبة على حد سواء، وفق تعبيره.

وأشار إلى قناعته بضرورة إجراء فحص المناعة وتطعيم الطلاب داخل المدارس لنقف على مدى فاعلية هذه الخطة.