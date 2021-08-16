الإثنين 16 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

قصة مصورة.. رامى يبدع فى نحت التراث على حوائط المنازل

النحات رامي محمد
النحات رامي محمد

اعتاد الشاب الثلاثيني منذ طفولته على أن يغير في ما حوله ويقوم بإحياءه مرة أخرى، فقام بإحياء منزله بالرسم على الجدران وحاول أن يمزج الرسم بالنحت، وسرعان ما تمكن من رسم لوحات فنية من جمالية من النحت بالجبس.

84D83B2D-47DB-4DFC-980F-10775E5114AB
نحت التراث

رامي يبدع في نحت التراث على حوائط المنازل

النحات رامي محمد

ولم يكن رامي محمد سيد، ذو الـ٣١ عاما، يكمل دراسته في كلية الحقوق متعلقة بشغفه لكنه تشبث بحلمه منذ طفولته، قائلا: "حبي للنحت بدأ من الطفولة والسر في كده ان حضارة مصر كلها عبارة عن منحوتات اثرية وبدأت أنحت في البداية على الصلصال وجربت خامات تانية كتير واستقريت على خامة الجبس".

 

النحات رامي محمد

ويروي رامي، أنه طور ذاته في النحت على الجدران بالجبس بكثرة الممارسة، وعمل على تطوير الفكرة ليحولها من لعبة هوية إلى مصدر دخل له، بعدما نال إعجاب من حوله.

83E1C9B2-3572-41E1-8A5A-8988C69B10C7
نحث التراث

ووجد الشاب الثلاثيني في بداية عمله بالنحت أنه شاق، ويأخذ كثير من الوقت والمجهود، ويحتاج إلى صبر، وكانت والدته رحمة الله عليها كانت الداعم الأساسي له وتوفر له كل ما يحتاجه من خامات، قائلا: "نفسي النحت يكون جزء من ديكور كل بيت في مصر".

 

النحات رامي محمد

من الجدير بالذكر أن يمكن من خلال تعلم كيفية النحت على الجبس إنشاء القطع الجميلة والمزخرفة، وقطع فنية غايةً في الروعة، ويمكن أيضًا استخدام تلك المنحوتات لتزيين المنازل، وتزيين الجدران، لأن الجس من المواد التي يمكن النحت عليها فهي تتميز بالصلابة والجفاف الجيد، ولكن النحت على الجبس ممكن عندما تجف بشكل جيد.

CC6BF678-D4E3-4700-866E-300A1BFBA5DD
النحات رامي محمد

ويتم تصنيع الجبس من خلال استخراج الصخور من الأرض وهي من النوع الكلسي، ثم يتم تكسيرها إلى أن تتحول إلى بودرة ناعمة، ثم يتم رفع دراجة حرارة هذه البودرة إلى أن تصبح بدرجة 177 مئوية، هذا سوف يساعد على تخليص الجبس من ثلاثة أرباع الماء، ليصبح الجس مكلس، ويمكن صناعة ألواح الجبس منه، وغيرها من المنتجات الجبس.

851E6DA1-CA0E-409A-BA69-E3E778EC364B
النحات رامي محمد

نحت التراث
نحت التراث
النحات رامي محمد
النحات رامي محمد
النحات رامي محمد
النحات رامي محمد
النحات رامي محمد
النحات رامي محمد
نحت التراث
نحت التراث
نحت التراث
نحت التراث
نحت التراث
نحت التراث
نحت التراث
نحت التراث
نحت التراث
نحت التراث
النحات رامي محمد
النحات رامي محمد
النحات رامي محمد
النحات رامي محمد
النحات رامي محمد
النحات رامي محمد
نحت التراث
نحت التراث
النحات رامي محمد
النحات رامي محمد
النحات رامي محمد
النحات رامي محمد
النحات رامي محمد
النحات رامي محمد
الرسم على الجدران يمزج الرسم بالنحت لوحات فنية النحت بالجبس النحت

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

قرارات جديدة بشأن عودة الطيران بين مصر والسعودية

نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على عدد الأوائل والشعب

الرابط المباشر|نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

مواد كحولية وارتفاع درجات الحرارة وراء حريق محل مستلزمات تجميل بجسر السويس

نتيجة 3 ثانوي| موقع الأزهر التعليمى نتائج الامتحانات 2021 لمعرفة نتيجة الثانوية الازهرية

3 أزهرى| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ماذا حدث فى أفغانستان؟

د.أحمد الخميسى

هيروشيما.. بيدوقراطية أمريكا

ماجد حبته

سقوط كابول.. تحصيل حاصل

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «13».. جابر الطبال وولاية إمبابة

د. منى حلمى

الحب الديمقراطى العاشق بين النساء والرجال فى الحب

علي سعدة

الفاشية والجماعة الإرهابية وجهان لعملة واحدة

يسرى عبيد

الانسحاب الأمريكى من أفغانستان.. الصين وروسيا هدفًا

مؤمن المحمدي

طبيعة المعلومات

صور

افتتاح محكي القلعة

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقر إجراءات جديدة لمكافحة انتشار كورونا

المحكمة الإسرائيلية العليا تجمد تهجير 3 عائلات من حى الشيخ جراح

وفد إغاثة.. كواليس عرض إسرائيل إلى تركيا لمواجهة الفيضانات