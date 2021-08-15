الأحد 15 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«كان عليها أقساط».. أحمد حلمي يكشف سر استعانته بسيارة في 3 أعمال

حلمي
حلمي

تدوال رواد مواقع التواصل صورة لسيارة حمراء ظهرت مع الفنان أحمد حلمي في 3 أعمال فنية مختلفة "ميدو مشاكل"، "ظرف طارق" و"زكي شن" وسخر جمهور حلمي من تواجد السيارة معه في أكثر من عمل فني واكتشافهم للموضوع بشكل بعد فترة طويلة. 

من ناحية أخري علق أحمد حلمي علي الموضوع بشكل ساخر حيث قام بإعادة نشر صورة السيارة وعلق عليها بشكل كوميدي قائلاً: "كان عليها أقساط بس" في إشارة منه للسيارة الذي ظهر بها في هذه الأعمال. 

أحمد حلمي 

كانت آخر أعمال أحمد حلمي فيلم خيال مآتة الذي دارت أحداثه حول كيان سري متخصص في سرقة الأشياء القيمة والتذكارية والآثار ويقوم الكيان بضم عنصر جديد هو يكن لسرقة "بروش أم كلثوم" في الستينات، ثم يجتمعون بعد 30 عامًا من عملية السرقة، لبيع البرواش ويتذكرون تلك الفترة التي تمت فيها السرقة ويتناقشون حول الأسباب التي دفعتهم للسرقة محاولين اعادة الزمن والاحداث التي رافقت تلك الفترة لاعادة الذاكرة لمساعد يكن للعثور على تقليد البروش وبالتالي يحتاج يكن إلى مساعدة حفيده للشبه بينه وهو شاب وإعادة الروابط الأسرية بينهما "خيال مآتة" بطولة أحمد حلمى ومنه شلبي وخالد الصاوي وحسن حسني وبيومي فؤاد وإخراج خالد مرعي.

مواقع التواصل روبي الفنان أحمد حلمى زكي شن ميدو مشاكل ظرف طارق

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