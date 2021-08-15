وفاة عريس وعروسة وشقيقتها غرقًا فى ترعة بالبحيرة

لقي عريس وعروسته وشقيقة العروسة مصرعهما وأصيب ابن عم العريس، منذ قليل، في انقلاب سيارة ملاكي بمصرف أمام قرية الشيخ محمد طريق الخوالد بإيتاى البارود التابعة لمحافظة البحيرة، أثناء الذهاب لقاعة الفرح.

تلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى إيتاي البارود المركزي، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بمصرف أمام قرية الشيخ محمد طريق «الخوالد - إيتاي البارود»، وأسفر عن وفاة 3 وإصابة طفل وتم نقلهم لمستشفى إيتاي البارود المركزي.

والمتوفون هم: «حسام حسن محمد قنديل، ٢٦ سنة قرية الشعيرة - إيتاي البارود، أحمد بهاء محمود قنديل، ٢٠سنة قرية الشعيرة - إيتاي البارود»، توقف بعضلة قلب، ندى سامح محمد قنديل، 18 سنة قرية الشعيرة - إيتاي البارود، توقف بعضلة قلب"، وإصابة علا سامح محمد قنديل 15 سنة قرية الشعيرة - إيتاي البارود، وجار عمل الإنعاش القلبي بالترياج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.