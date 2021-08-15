«إسكان النواب»: تعديل قانون الإيجارات القديمة من أولويات المجلس

قال النائب محمد حمادي الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ستمكن مجلس النواب من مناقشة تعديل قانون "الإيجارات القديمة".

وأكد النائب في تصريح لـ"الدستور" أن البرلمان لن يناقش تعديل قانون الإيجارات القديم قبل تحقيق وفرة من الوحدات السكنية على الرغم من أنه من أولويات المجلس الحالي، إلا أنه من الصعب أن يتم تعديله في ظل صعوبة الحصول على سكن بديل وبأسعار مرتفعة للغاية.

وأوضح أن المبادرة ستحل أزمة الإسكان لدى عدد كبير من المواطنين الراغبين في تملك الوحدات السكنية، حيث يدعمها البنك المركزي المصري بمبلغ 100 مليار جنيه وبشروط ميسرة وفترة سداد طويلة.