الأحد 15 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» توافق على تسجيل 100 سماد معدني لتوافقها مع الضوابط بمصر

سماد معدني
سماد معدني

وافقت لجنة المخصبات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجلستها المنعقدة برئاسة الدكتور سامى محمد محمود السعدنى بتسجيل 100 سماد معدني روجعت بمعرفة اللجنة الفنية للمخصبات حيث وأوصت بالتسجيل نظرا لتوافقها مع الضوابط والاشتراطات المعمول بها فى مصر.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة، ان وزارة الزراعة اتخذت العديد من الإجراءات لضبط سوق المبيدات باعتبارها عنصرا حيويا في إنتاج المحاصيل، وأن الحكومة تدعم القطاع الخاص للنهوض بالمبيدات، حيث إن هناك ٣٦ مصنع تعمل في منظومة تصنيع المبيدات في منطقة غرب الدلتا.

وأضاف عبد المجيد في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك منظومة متكاملة للرقابة على عملية التصنيع حتى تكون هذه المبيدات مطابقة للمواصفات العالمية  التي تطبقها الدول، مشيرا إلى أن مصر تتطلع خلال الفترة المقبلة إلى التوسع في إنتاج المبيدات لخفض فاتورة الاستيراد من الخارج من خلال النهوض بالصناعة المحلية، بما يحقق استقرار للسوق المصري ويحقق الجودة المطلوبة في إنتاج الحاصلات الزراعية.

وأشار رئيس لجنة مبيدات الافات، إلى أن لجنة المبيدات أطلقت بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة "يونيدو" حملة توعية للمزارعين ومطبقي المبيدات للتوعية لمخاطر الاستخدام السيئ للمبيدات الزراعية وآثارها الناتجة على صحة الإنسان والغربة، إضافة إلى التوعية بطرق التداول الآمن مطالبا بضرورة إحكام الرقابة على قطاع المبيدات ودعم أقسام الرقابة على المبيدات بوسائل انتقال للمرور على المحلات والمصانع وأجهزة كشف الغش الحديثة ودعم مفتشي الرقابة بمنحهم الضبطية القضائية.

وأكد عبد المجيد، على ضرورة تغليظ العقوبة القانونية على جريمة الاتجار غير المشروع في المبيدات، واستكمال للدور الرقابي للجنة المبيدات يتم تنفيذ برامج تدريب وتوعية وإرشاد متخصصة وحملات ارشادية وفقا لمتطلبات مدونة السلوك السلوك الدولية للتعامل مع المبيدات وذلك حول الاستخدام الآمن والأفعال للمبيدات، لافتا الى ان وزارة الزراعة ممثلة في المعمل المركزي للمبيدات، ولجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة تبنت منظومة لتعميم اصناف المبيدات الآمنة التي لاتضر بالنظام البيئي وتشديد الرقابة على منافذ البيع وهو ما تسبب في حالة من الاستقرار والحرص على تسجيل الأصناف التى تدخل السوق المحلي

الزراعة توافق على تسجيل 100سماد معدني لتوافقها الضوابط

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وائل لطفي

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