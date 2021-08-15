الأحد 15 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: توجيهات السيسي بشأن تسويق العقارات يحفظ حقوق الحاجزين

النائب أمين مسعود
النائب أمين مسعود

أكد أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم الإعلان عن الوحدات السكنية وتسويقها قبل الانتهاء من نسبة 30% منها ضمانة وصيانة حق المواطنين الراغبين في الشراء، كما تمثل كذلك تأكيدًا على جدية المطورين العقاريين، في ظل أن بعضهم يستغلون بعض ثغرات القانون ويسوقون الوحدات السكنية قبل بدء البناء أو حتى الشروع في وضع أساساتها، وقد تختلف المعايير والقواعد المتفق عليها أثناء تنفيذ الوحدات وهو أمر غير مقبول.

وقال أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، في بيانه، إن لجنة الإسكان انتهت من مناقشة بعض بنود قانون إنشاء وتنظيم الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين، المقدم من النائب عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان، ويستهدف هذا المشروع تنظيم السوق العقاري وضبطه ومواجهة العشوائية في تجارة العقارات والأراضي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أكد في كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه عددًا من المشروعات السكنية بمدينة بدر أهمية منع الإعلان عن تسويق أى مشروعات عقارية إلا بعد الانتهاء من نسبة 30% منها لضمان جدية المستثمرين العقاريين ولحفظ حقوق الحاجزين.

 وقال الرئيس: «الإعلان عن أي سكن لا بد أن يكون خلصان 30% منه، ولا نستهدف إعاقة الناس، لكن الدولة مسئولة عن تأمين أموال البشر، وحتى نطمئن الناس أن الدولة مش بتتفرج لكن الدولة تنظم وتسيطر وتضمن حقوق الناس، وإلا هيبقى في مشكلة، بنقول الشقة هتتسلم بعد سنين، لكن المواطن بيستلمها بعد 10 سنين».

الرئيس عبد الفتاح السيسي الوحدات السكنية تسويق العقارات العشوائية لجنة الإسكان بمجلس النواب المطورين العقاريين النائب عماد حمودة بمدينة بدر أمين مسعود أمين سر لجنة الاسكان بمجلس النواب منع تسويق العقارات قبل الانتهاء من 30 منها

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