الأحد 15 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استعجال التحريات الأمنية حول ضبط شخصين بالبانجو بالقطامية

البانجو
البانجو

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، باستعجال التحريات الأمنية حول ضبط  شخصين بحوزتهما كمية كبيرة من البانجو بنطاق قسم شرطة القطامية بمحافظة القاهرة، وظروف ونشاط المتهمين، كما أمرت النيابة بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوى لفحصها.

كانت معلومات وتحريات أكدت لضباط مباحث قسم شرطة القطامية، قيام شخصين- مقيمان بمحافظة السويس، بترويج كمية من المخدرات بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية وإعداد الأكمنة اللازمة نجحت قوة أمنية في ضبطهما حال تواجدهما داخل سيارة ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر البانجو وزنت 16 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول)، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة

تنص المادة 33 من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها.                                                                 
المادة 34 من قانون العقوبات، السجن المؤبد أو الإعدام فى انتظار كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة داخل الحدود المصرية.

المادة 39 من قانون العقوبات، تنص على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

لا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل فى هذه الحالة.

تزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين.

جدول المخدرات والمواد المدرجة به تحدد بشكل كبير العقوبة التى تقع على تجار المواد المخدرة، أو حائزي تلك المواد بغرض التعاطي، وتختلف العقوبات بكل تأكيد بحسب كمية ونوع المخدر، فعلى سبيل المثال حيازة أقراص الترامادول تختلف عقوبتها عن تعاطي الحشيش، كذلك حيازة تذكرة هيروين أو كوكايين يختلف عن تعاطي الخمور أو الاستروكس.

حبس عاطلين القطامية نيابة القاهرة الجديدة قسم شرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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