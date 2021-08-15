«طالبان»: سيطرنا على 11 مركزا من أحياء العاصمة كابول

قال متحدث من حركة طالبان الأفغانية، إن مسلحو الحركة سيطروا على 11 مركزا من أحياء العاصمة كابول، ‏في وقت أكد فيه حلف الناتو، أنه يساهم في تأمين مطار كابول للسماح بإجلاء مواطنين غربيين، حسبما نقلت فضائية "الحدث".

يأتي ذلك بالتزامن مع نقل وكالة "أسوشيتد برس"، عن مسؤول في الحركة قوله: "إن الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية من القصر الرئاسي في العاصمة كابول".

وكان اسم "الإمارة الإسلامية" اسم أفغانستان في ظل حكومة طالبان التي أطاحت بها القوات التي تقودها الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

وذكرت "أسوشيتد برس"، إن المسؤول الطالباني تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالإدلاء لوسائل الإعلام.

ودخلت حركة طالبان العاصمة كابول في وقت سابق اليوم بعد سيطرتها على معظم الولايات الأفغانية التي تساقطت الواحدة تلو الأخرى بيد مقاتلي الحركة.