الأحد 15 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إدارة أبو قرقاص التعليمية: رسائل مجموعات مديري المدارس ورؤساء الأقسام على واتسآب نشرات رسمية

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالمنيا

وجهت إدارة أبو قرقاص التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمنيا، بضرورة التنبيه على جميع المدارس باعتبار الرسائل والإشارات التي ترسل عن طريق تطبيق الواتساب بمجموعات مديري المدارس ورؤساء الأقسام تعد نشرات رسمية يعتد بها أمام جهات التحقيق.

وأكدت أنه هذا أمر إداري يتم تطبيقه من تاريخ صدوره ويعتد به، وقد حصلت الدستور على صورة منه. 

وفي سياق آخر، تنهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعدادتها لعقد المؤتمر الخاص بإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 المقرر له يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 أغسطس 2021، بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

وحسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بياناتها الصحفية عن نتيجة الثانوية العامة 2021 فتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بثا مباشرا لمؤتمر يوم الثلاثاء الموافق ١٧ أغسطس في تمام الساعة الواحدة ظهرا لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١ وسوف يتواجد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على جميع الطلاب عدم إرسال بياناتهم إلى صفحات وهمية حتى لا يتم النصب عليهم باسم النتيجة، مؤكدة أنها سوف تعلن عن الرابط الرسمي لنتيجة الثانوية العامة يوم الثلاثاء عقب اعتمادها.

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بثا مباشرا لمؤتمر يوم الثلاثاء الموافق ١٧ أغسطس في تمام الساعة الواحدة ظهرا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وقالت وزارة التربية والتعليم فى بيان صحفى: “وسوف يتواجد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات”.

وحول التظلمات التى قيل عنها إنها سوف تكون أونلاين، قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقي إنه حتى الآن لم تقرر الوزارة الآلية بعد ويتم دراستها، مؤكدة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنها سوف تعلن عن كل التفاصيل الخاصة بالتظلمات عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.

مديرية التربية والتعليم بالمنيا
مديرية التربية والتعليم بالمنيا
ابو التعليم العالي الثلاثاء الجامعات تحقيق المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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