الأحد 15 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: موسكو لا تعتزم إخلاء سفارتها في كابول

زامير كابولوف
زامير كابولوف

أعلن مسئول في وزارة الخارجية الروسية، الأحد، أن موسكو لا تعتزم إخلاء سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول التي بات مقاتلو حركة طالبان على أبوابها.

وقال المسئول زامير كابولوف، موفد الكرملين لأفغانستان، وفق ما نقلت عنه وكالة إنترفاكس: "لا إجلاء مرتقبًا"، مشيرًا إلى أنه "على تواصل مباشر" مع السفير الروسي في كابول وأن المتعاونين معه يواصلون العمل "بهدوء" في السفارة.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن المسؤول تأكيده أن روسيا من الدول التي حصلت على ضمانات من جانب طالبان بشأن أمن سفاراتها. 

وقال: "حصلنا على ضمانات منذ فترة"، مشيرًا إلى أن "روسيا لم تكن (الدولة) الوحيدة التي حصلت عليها".

وأكد كابولوف أن روسيا مستعدّة للعمل مع "حكومة انتقالية" في أفغانستان، لكنها "لا تعترف" حتى الآن بحركة طالبان كسلطة شرعية.

من جانبه، صرّح المتحدث باسم السفارة الروسية لدى كابول نيكيتا اشتشينكو للتلفزيون الروسي: أن الوضع في العاصمة الأفغانية "متوتر"، لكن بدون معارك. 

وقال  نيكيتا اشتشينكو: "بحسب علمنا، يجري الطرفان الأفغانيان اتصالات سياسية، السفارة غير مهددة والإجلاء غير ضروري". 

مع انهيار الجيش الأفغاني، قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن زيادة عديد القوات الأمريكية في مطار كابول ليبلغ خمسة آلاف جندي من أجل إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين والمدنيين الأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة ويخشون على حياتهم.

في الوقت نفسه، أعلنت لندن إعادة نشر 600 عسكري لمساعدة الرعايا البريطانيين على مغادرة البلاد. 

وستقلّص دول غربية عدة وجودها إلى الحّد الأدنى، أو ستغلق بشكل موقت سفاراتها.

وباتت حركة طالبان الأحد على وشك الاستيلاء بشكل كامل على السلطة في أفغانستان بعد هجوم خاطف باشرته في مايو، وأوصلها إلى أبواب كابول، حيث تلقى مقاتلوها الأمر بعدم الدخول إلى العاصمة.

وزارة الخارجية الروسية موسكو العاصمة الأفغانية كابول الكرملين

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

الرابط المباشر|نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

3 أزهرى| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

نتيجة 3 ثانوي| موقع الأزهر التعليمى نتائج الامتحانات 2021 لمعرفة نتيجة الثانوية الازهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على عدد الأوائل والشعب

نتيجة الثانوية العامة 2021.. «الإحصاء» تسلم النتيجة لوزير التعليم تمهيدًا لاعتمادها الثلاثاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «13».. جابر الطبال وولاية إمبابة

د. منى حلمى

الحب الديمقراطى العاشق بين النساء والرجال فى الحب

علي سعدة

الفاشية والجماعة الإرهابية وجهان لعملة واحدة

يسرى عبيد

الانسحاب الأمريكى من أفغانستان.. الصين وروسيا هدفًا

مؤمن المحمدي

طبيعة المعلومات

الدكتور إبراهيم نجم

شوقى علام.. رجل المهام الصعبة والمواقف الجريئة

ماجد حبته

عملاء بلا مأوى!

عبدالوهاب داود

حفلات «جلد الصحافة» «عام» و«خاص» وبينهما «ملطشة»

صور

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

التحقيقات جارية.. تفاصيل سقوط طائرة إسرائيلية في سوريا

10 طائرات إسرائيلية للإطفاء.. اندلاع حرائق هائلة فى جبال القدس (فيديو)

نائب محافظ القدس: إسرائيل تواصل التهجير القسرى للمقدسيين